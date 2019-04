Ator de ‘Harry Potter’ e ‘How To Get Away’ estrela filme de Lázaro Ramos

Lázaro Ramos começou os ensaios do seu novo filme, ‘Medida Provisória‘, e recrutou uma equipe de peso! Alfred Enoch, que interpretou o Dean Thomans de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal‘ e o Wes Gibbins de ‘How To Get Away With Murder’ é um deles. O ator também é conhecido por seu trabalho em ‘Sherlock‘.

Filho da brasileira Balbina Gutierreza e do inglês William Russel, Alfred fala português fluentemente e a escolha para o filme não poderia ser melhor! Outros nomes conhecidos do cenário nacional completam o elenco, como Taís Araújo, Mariana Xavier, Seu Jorge, Luís Miranda, Adriana Esteves e Renata Sorrah.

O longa-metragem conta a história fictícia de um Brasil onde uma medida provisória chocante é aprovada pelo governo. Essa MP tem o intuito enviar, de maneira brutal, os negros de volta ao continente africano.

Na conta oficial do Instagram do filme tem um mini teaser de produção e algumas fotos registradas já no primeiro ensaio. Confira:

Ainda não há previsão para a estreia. Até lá, estamos aguardando ansiosíssimos!