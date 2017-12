Outro ator quase pegou o papel de Leonardo DiCaprio em ‘Titanic’

Não é segredo para ninguém que, desde que as filmagens de “Titanic” começaram, em 1996, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio são grandes amigos. Os intérpretes dos protagonistas até trocam mensagens relembrando os diálogos do filme, sabia? Mas pode acreditar: outro ator quase foi escalado para interpretar Jack Dawson nas telonas.

Durante uma participação no “The Late Show with Stephen Colbert”, Kate revelou que Matthew McConaughey era a principal opção da Paramount para o papel. A atriz, inclusive, chegou a fazer testes de elenco com ele!

“Eu fiz o teste com Matthew, isso não é estranho? Nunca disse isso em público antes. Foi fantástico, mas o filme provavelmente não seria a mesma coisa. Não teria sido toda aquela coisa de Jack e Rose, Kate e Leo”, opinou a estrela. Ela ainda abriu o jogo e comentou que foi James Cameron, o diretor do filme, quem insistiu para que Leo fosse contratado.

Kate também contou que ficou com hipotermia ao gravar a tão polêmica cena da morte de Jack. “A água estava extremamente fria. Eram tanques enormes, provavelmente não tinha como esquentar aquilo tudo a tempo de gravar”, relembrou.

Confira a participação de Kate no programa (em inglês):