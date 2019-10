Atriz conversou com o espírito da princesa Margaret antes de ‘The Crown’

Essa história pode fazer todo o sentido do mundo ou parecer uma grande maluquice, dependendo do que você acredita. Mas o fato é que a atriz Helena Bonham Carter (“Cinderela“, “Alice no País das Maravilhas“) garante que conversou com o espírito da princesa Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth, antes de interpretá-la em “The Crown“. Na terceira temporada da série as personagens estão mais velhas, e por isso Margaret deixará de ser interpretada por Vanessa Kirby.

No festival de literatura de Cheltenham, interior da Inglaterra, a atriz falou para a plateia que quando interpreta uma pessoa que existiu ou existe na vida real, procura ter a aprovação dela, por uma questão de responsabilidade. Então ela procurou um médium que pudesse conectá-la com Margaret, que morreu em 2002.

Helena conta que perguntou “Tudo bem se eu a interpretar?”, e o espírito de Margaret teria respondido: “Você é melhor do que a outra atriz”, se referindo a outra profissional que estaria sendo considerada para o papel. Segundo Helena, havia duas pessoas no páreo, ela e outra mulher, mas a produção nunca divulgou quem seria essa segunda candidata.

Helena disse que essa resposta a convenceu de que seria de fato o espírito da princesa que estava lá falando com ela: “falar assim é típico da Margaret”, disse. “Ela era ótima em elogiar e detonar ao mesmo tempo”, completa.

Além disso, ela recebeu alguns conselhos de atuação de Margaret em pessoa em espírito. “Aprenda a fumar direito. Eu fumava de um jeito muito particular. Lembre-se disso – isso é importante – a piteira era tanto uma arma para me expressar quanto era para fumar”.

Estamos curiosas para ver o resultado dessa sessão mediúnica na telinha! A terceira temporada de “The Crown” estreia na Netflix em 17 de novembro.