Atriz de ‘Moana’ será Ariel em um OUTRO live-action de ‘A Pequena Sereia’

Parece que a produção de live-actions em massa foi longe demais. Semanas após o anúncio de Halle Bailey como Ariel no novo filme da Disney, “A Pequena Sereia”, um outro live-action da mesma história já está em andamento e ele será protagonizado pela atriz que emprestou a voz para a princesa Moana na animação homônima.

Confuso demais? Sim. Mas vem que a gente explica.

Auli’i Cravalho dará vida à princesa da Disney. Auli’i Cravalho dará vida à princesa da Disney.

Segundo o The Hollywood Reporter, Auli’i Cravalho foi a escolhida para viver Ariel no musical ao vivo de “A Pequena Sereia” produzido pelo canal ABC, que transmitirá tudo pela TV. Junto da atriz, surgem os nomes de Queen Latifah no papel de Úrsula e o cantor Shaggy como Sebastian.

Diferentemente da versão da Disney, este musical será exibido exclusivamente pela TV, e não nos cinemas. O esquema é similar a outros musicais já feitos antes, como ‘Grease: Live!‘ (com Vanessa Hudgens) e ‘Jesus Christ Superstar‘ (com John Legend), ambos feitos pela NBC.

‘The Wonderful World of Disney: The Little Mermaid Live‘ terá duas horas de duração e será produzido pela empresa Done+Dusted. Quer assisti-lo? O trabalho final poderá ser conferido no dia 5 de novembro deste ano pelo canal televisivo.

Seja Halle ou Auli’i, o que sabemos é que queremos vê-las brilharem lindamente neste musical!