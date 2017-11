Atriz de ‘Stranger Things’ pode estar em ‘As Crônicas de Nárnia’

Millie Bobby Brown, a Eleven, de “Stranger Things“, pode ser a protagonista Jill Pole no quarto filme de “As Crônicas de Nárnia”. As informações são do That Hashtag Show.

Ainda não foi divulgado se a atriz aceitou o papel, especialmente por conta de sua agenda. A estrela mirim continuará na terceira temporada da série da Netflix, que já foi confirmada, e também fará parte da sequência de “Godzilla”.

“As Crônicas de Nárnia: A Cadeira de Prata” se passa mais de meio século depois de “As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada”, o que permite a entrada de um novo elenco na trama. Nela, Eustáquio volta a Nárnia na companhia de Jill Pole.

Com pré-produção prevista para julho do próximo ano, as filmagens devem começar no fim de 2018, na Nova Zelândia. A data de estreia oficial ainda não foi divulgada.

Em entrevista ao canal Clone Web, o diretor Joe Johnston (de “Capitão América: O Primeiro Vingador” e “Jumanji”) revelou que a produção servirá como reboot para a franquia, já que o último longa foi lançado há sete anos.

“É um pouco mais sombrio do que os outros filmes de Nárnia, eu acho que é o livro mais sombrio de todos. É uma literatura clássica, acho que o trabalho de C.S. Lewis é incrível, mesmo sendo para crianças. (…) Não quero que seja parecido com os outros filmes. Quero que o público olhe para ‘Cadeira de Prata’ e pense ‘essa é uma visão totalmente nova de ‘As Crônicas de Nárnia’. Não quero nem fazer referências aos outros. É como começar algo totalmente novo”, explicou.