Autora de ‘O Conto da Aia’ lança continuação da história, em livro e na TV

Os fãs de “O Conto da Aia” (“The Handmaid’s Tale”) podem comemorar, porque a continuação literária da obra de Margaret Atwood, chamada “The Testaments”, ganhará uma adaptação para a TV ou para o cinema, segundo a revista TIME. O livro será lançado dia 10 de setembro, mas a adaptação audiovisual ainda não tem previsão de estreia.

Como essa nova obra é uma continuação de “O Conto da Aia”, é possível que os acontecimentos do livro sejam inseridos dentro da série, produzida pela Hulu, ou sejam adaptados para uma nova produção – que ainda não tem o formato decidido.

“The Testaments” é ambientado 15 anos depois do final do primeiro livro da saga. Só que, diferentemente de “O Conto da Aia”, a narrativa não será conduzida por June, mas por três outras mulheres da República de Gilead.

Ainda que possa parecer um pouco confuso o lançamento do livro como continuação do primeiro – pois a série já está na terceira temporada e, consequentemente, deu continuidade à trama original -, Margaret escreveu “The Testaments” antes mesmo do lançamento de “The Handmaid’s Tale” na TV. E, como explicamos anteriormente, há a possibilidade de a adaptação desse novo livro ser desvinculada da série.

Para quem gosta do trabalho de Margaret, vale lembrar que a Netflix também adaptou uma obra da escritora. Publicado em 1996 e trazido para o Brasil pela Editora Rocco, “Vulgo Grace” chegou à plataforma de streaming em 2017, com o título de “Alias Grace”.

Como assistir à série “The Handmaid’s Tale”

Ainda que a plataforma Hulu não esteja disponível no Brasil, as duas primeiras temporadas de “O Conto da Aia” estão no catálogo da GloboPlay. A primeira season tem dez episódios, com uma hora cada um, enquanto que a segunda tem 13 episódios, também com uma hora cada um.

Para quem não quiser pagar o streaming logo de cara, existe a possibilidade de assiná-lo com sete dias grátis de teste. Só é preciso ficar atenta ao cancelamento antes do fim desse período.

Já a terceira temporada começou a ser exibida no canal Paramount Channel no dia 18 de agosto. Os episódios novos passam às 20h, aos domingos. Os outros são distribuídos ao longo da semana para que mais gente possa conhecer a história – ou rever!