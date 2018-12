‘Barrados no Baile’ vai ganhar nova versão com atores da série original

É oficial! A série “90210” criada em 1990, também conhecida como “Barrados no Baile”, ganhará uma nova versão. A melhor parte? Contará com a presença do elenco da produção original, segundo a revista Deadline.

De acordo com o veículo, o roteiro estaria sendo produzido pela CBS TV Studios e trará atores como Brian Austin Green (David), Gabrielle Carteris (Andrea), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Jason Priestley (Brandon) e Tori Spelling (Donna).

Antes da confirmação oficial, a atriz Tori Spelling deu a entender que uma nova produção relacionada a série estava sendo feita quando postou uma foto sua, marcando a atriz Jennie Garth, e usou hashtags como “90210 vibes” e “Donna e Kelly para sempre”.

Mais tarde, o TMZ também registrou cliques de um fotógrafo que capturou os atores e produtores em reuniões que davam indícios de serem sobre a série.

Por enquanto não se sabe qual emissora ou plataforma de streaming terá os direitos autorais da produção, mas os interessados são muitos.