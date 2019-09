Batman 80: visitamos a exposição imersiva do herói e ela é impressionante

Em 1939, a primeira HQ do Batman foi lançada. De lá pra cá, inúmeras edições foram publicadas, além de diversas adaptações para a TV e o cinema. O herói da DC Comics agora completa 80 anos de existência, mas ainda tem o espírito bem jovial. O MdeMulher visitou a incrível ‘Batman 80: A Exposição‘ e conta agora pra você os detalhes.

São Paulo recebe a partir desta quinta-feira (5) uma exposição inédita no Memorial da América Latina, que celebra o octogésimo aniversário do homem-morcego. ‘Batman 80: A Exposição’ é uma experiência imersiva que reúne (muitos!) itens do Batman e dos personagens que o rondam em mais de dez ambientes temáticos.

Em parceria com a Warner Bros. e com a curadoria de Ivan Freitas da Costa – sócio-fundador da Comic-Con Experience (CCXP) e também responsável por outras mostras recentes na capital paulistana, como ‘Quadrinhos‘ e ‘Castelo Rá-Tim-Bum – A Exposição‘ – ‘Batman 80’ é simplesmente um deleite para quem sempre gostou do super-herói, mas não deixa de encantar o público que não é muito familiarizados com o personagem. Pode acreditar: a grandeza da mostra enche os olhos de qualquer um.

Alguns dos objetos raros do homem-morcego foram concedidos por Márcio Escoteiro, o maior colecionador de Batman do Brasil, que ajudou a montar a exposição com um super acervo de itens históricos.

Visualmente, tudo é muito belo. O detalhamento nas salas é impecável e a sensação é de que você foi convidado pelo próprio Batman para conhecer mais sobre o mundo dele.

No primeiro ambiente está a sala de jantar da mansão Wayne. Com os mínimos detalhes, o visitante observa a longa mesa, os livros, as HQs lendárias e a decoração rústica que dá uma sensação de frieza – que é uma marca registrada no universo do Batman. Além disso, há também o quesito sonoro que traz um charme à mais para a imersão na sala.

Batmóvel, batcaverna, hall dos vilões… Tudo isso pode ser conferido na exposição. Durante a abertura para a imprensa, o curador ainda explicou uma façanha: em algumas salas estão disponíveis personagens do mundo dos quadrinhos com um botão ao lado que, quando pressionado, libera uma fala marcante deles. O que dá o ar da graça é que as vozes emitidas são de dubladores dos desenhos originais – com falas totalmente inéditas, gravadas exclusivamente para essa exposição.

Falar sobre os detalhes mais técnicos e de relíquias disponíveis nas salas seria um baita de um spoiler, mas o que podemos dizer é: vá preparada para curtir uma exposição que acolhe a todos e que pode agradar até mesmo quem não é muito chegado no herói. Você vai se surpreender.

Batman 80: A Exposição

Quando: De 5 de setembro a 15 de dezembro de 2019

Horário: Terças e sextas, das 12h às 21h / sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h

Onde: Espaço Multiuso do Memorial da América Latina (Portões 8, 9 e 13) – Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, 01156-001. Próximo da Estação Barra Funda do Metrô

Preços: Terças e sextas – 35 reais a inteira e 17,50 a meia / sábados, domingos e feriados – 45 reais a inteira e 22,50 a meia. Entrada gratuita para crianças de até 4 anos.

Onde comprar os ingressos: Na bilheteria local ou através do site oficial do evento.