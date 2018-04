Beyoncé brilha mais uma vez no Coachella

Uma rainha é uma rainha! No sábado da semana passada, 14, Beyoncé fez um show histórico no Coachella, com a presença de cerca de 100 dançarinos no palco, uma banda marcial e cantando grandes sucessos da carreira ao lado das Destiny’s Child, do marido, Jay-Z , e da irmã Solange. Para quem se perguntava se a apresentação poderia ficar ainda melhor, Queen Bey não desapontou e arrasou no segundo fim de semana do festival, realizado na Califórnia.

Ao longo desta semana, o dançarino Jo’Artis Mijo Ratti revelou à revista Variety que alguns detalhes seriam alterados para surpreender o público novamente. E a diva pop cumpriu o que prometeu! Neste sábado, 21, ela repetiu sua performance incrível e, além das participações especiais que também estiveram presentes na semana passada, a diva pop trouxe ao palco J Balvin com seu hit “Mi Gente”.

A mudança entre um show e outro não parou por aí: ela ainda trocou todo o figurino! O amarelo brilhante da primeira apresentação deu lugar para o rosa, em looks mais uma vez assinados por Olivier Rousteing, diretor criativo da grife Balmain. O resultado, é claro, não poderia ser outro: Beyoncé de novo foi aclamada pelos fãs, que chamaram as duas noites em que ela cantou no Coachella de “Beychella”.

