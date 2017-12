Beyoncé e Ed Sheeran lançam dueto lindo em remix de “Perfect”

A rainha Beyoncé anda fazendo parcerias maravilhosas com vários cantores, como em “Mi Gente” com J Balvin. Mas dessa vez ela se superou com o dueto que fez com Ed Sheeran. O nome da música, não à toa, é “Perfect Duet“, podendo ser traduzida como “Dueto Perfeito”, e esses dois juntos é mesmo sinônimo de perfeição.

Ela é um remix da música “Perfect” de Sheeran. A diferença é que na canção original é contada a história de uma pessoa apaixonada, e na nova, a letra fala de um casal apaixonado que vê o outro como a coisa mais perfeita de todas. A melodia é calma e a voz deles faz a gente suspirar.

Os dois já cantaram juntos, como no show em tributo ao Stevie Wonder, em 2015. Também cantaram “Drunk in Love“, música da Beyoncé que está no álbum homônimo, no Global Citizen Festival.

Com duas vozes tão poderosas, fica difícil não se arrepiar. Que tal decorar a letra hoje mesmo? A música jé está no Spotify.

Pronta para ouvir mais de mil vezes seguidas?