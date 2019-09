Bienal ganha liminar e Crivella não poderá recolher obras

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu à Bienal do Livro na noite dessa sexta-feira (6) uma liminar que impede a prefeitura de recolher qualquer publicação ou impedir o funcionamento do evento.

Na quinta-feira (5), Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, determinou que todos os exemplares da HQ “Vingadores: a Cruzada das Crianças” fossem recolhidos da Bienal. A produção da Marvel é indicada apenas para maiores de 13 anos e tem como protagonistas um casal de homens gay. Para o prefeito, a cena em que os personagens se beijam faz da obra imprópria para menores. “Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e do lado de fora avisando o conteúdo. Portanto, a prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade”, afirma Crivella em vídeo publicado em suas redes sociais.

A Bienal se recusou a cumprir com o pedido, por isso a Seop (Secretaria de Ordem Pública) fez uma operação na manhã de sexta-feira (6) com o objetivo de recolher os livros caso estes não estivessem propriamente embalados e identificados. Entretanto, para a surpresa dos agentes, a ação não foi concluída porque os livros já estavam esgotados.

A feira de livros entrou com um mandado de segurança preventivo no Tribunal de Justiça afim de impedir que a prefeitura carioca impedisse o funcionamento do evento ou tirasse o direito dos expositores de comercializar suas obras. E ganhou!

O caso virou notícia internacional e foi repudiado por diversos veículos de comunicação e figuras públicas. A capa da Folha de S. Paulo, por exemplo, foi ilustrada com a cena criticada pelo prefeito.

Diversas celebridades compartilharam em suas redes sociais pela manhã uma foto da ilustração, em crítica a tentativa de censura da prefeitura do Rio de Janeiro.

O youtuber Felipe Neto iniciou uma ação em protesto à atitude da prefeitura. A partir das 12h de hoje, o influencer distribuirá gratuitamente 14 mil livros com a temática LGBTQI+ na Bienal do Livro. Todos os livros são embalados por um plástico preto e uma etiqueta, assim como solicitado por Crivella, mas com os termos “este livro é impróprio para pessoas retrógradas e preconceituosas”. A ação já esgotou o estoque de obras com essa temática do evento.