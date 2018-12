‘Black Mirror’ ganha filme e o trailer dá gostinho de quero mais

Os boatos são verdadeiros! Nesta quinta-feira (27), a Netflix divulgou o trailer da sua nova produção: um filme inspirado na série “Black Mirror”. Intitulado “Bandersnatch”, a estreia está prevista para a próxima sexta-feira (28).

Com a prévia divulgada pela plataforma de streaming, é possível entender que o longa contará a história de um jovem programador que cria um jogo inspirado em um livro chamado “Bandersnatch” e começa a vivenciar experiências bizarras ao perder a capacidade de diferenciar o real do virtual.

Além da relação com a tecnologia, a nova produção da Netflix também faz referência a série quando lembra do cão robô de Metalhead, da quarta temporada, e do símbolo de White Bear, da segunda temporada.

Os tabloides internacionais especulam que a trama tem cinco horas de material. A justificativa para essa grande quantidade de horas filmadas é a suposição de que o telespectador poderá decidir o fim da história do filme. Essa técnica já é usada em algumas histórias infantis da Netflix.

Confira o trailer: