“Bohemian Rhapsody” tem dado o que falar e agora bateu um recorde mundial! Segundo os dados apresentados no Box Office – site que analisa e demarca a bilheteria dos filmes por dia, mês e ano – o filme da icônica banda Queen assumiu a maior bilheteria de temática LGBT desde “The Birdcage“, lançado em 1996. O longa-metragem também aparece em 2º lugar na categoria de ‘Cinebiografia e Música’, ficando atrás apenas de “Straght Outra Compton: A História do N.W.A.“.

O filme produzido pelos estúdios Fox arrecadou na primeira semana mais de 50 milhões de dólares. Até agora, 135 milhões de dólares foram arrecadados só nos Estados Unidos e mais 268 milhões mundialmente. Somam-se quase 405 milhões de dólares mundialmente. Aqui no Brasil, até o dia 18 de novembro, foram recolhidos mais de 8 milhões de dólares dos cinemas. Isto equivale a quase 30,5 milhões de reais.

Feito especialmente para os fãs, “Bohemian Rhapsody” conta a trajetória do Queen e da figura enigmática que é Freddie Mercury, desde a primeira reunião do grupo até o show inesquecível do Live Aid. No elenco, Rami Malek, Ben Hardy, Joseph Mazzello e Gwilym Lee incorporam os trejeitos de Freedie Mercury, Roger Taylor, John Deacon e Brian May.