‘Boneca Russa’ da Netflix é série perfeita para maratonar no fim de semana

‘Boneca Russa‘ é a nova aposta da Netflix para conquistar aqueles que curtem séries curtinhas. Com apenas 8 episódios – de 25 minutos em média – a comédia dramática acerta no roteiro e na abordagem, que é sutil e instiga o espectador.

Protagonizada por Natasha Lyonne, a Nicky Nichols de ‘Orange Is The New Black‘, a trama segue os acontecimentos da vida de Nadia, que está comemorando seu aniversário de 36 anos com amigos. De maneira inesperada, ela morre. Mas volta para a mesma noite da festa. Depois morre de novo e retorna outra vez, suscetivamente.

–

Sem saber exatamente o que está acontecendo, a mulher determinada e cabeça dura parte em busca de alguma resposta. Não só a premissa da série é interessante, como seu crescimento durante os episódios é notável. Cada personagem tem sua importância e a “teia” que o roteiro cria viaja por entre os tempos da série sem que isso se torne confuso ou difícil de entender.

Amy Poehler, de ‘Parks and Recreation‘, e Leslye Headland, de ‘Quatro Amigas e um Casamento‘ e a própria Natasha Lyonne são as criadoras da série – aliás, Natasha também dirige um dos episódios. Outro detalhe interessante é que ‘Boneca Russa’ é dirigida e roteirizada apenas por mulheres – são três diretoras e sete roteiristas no total.

Essa é uma comédia inteligente e, se você gosta do gênero, com certeza deve dar uma chance.