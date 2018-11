‘Breaking Bad’ ganhará continuação com filme assinado pelo mesmo criador

Para os fãs que ficaram indignados quando “Breaking Bad” foi encerrada na quinta temporada, aí vai uma boa notícia. Segundo o Albuquerque Journal, a trama estrelada por Aaron Paul e Bryan Cranston ganhará uma nova produção feita por Vince Gilligan (criador da série e do spin-off “Better Call Saul”), só que dessa vez nos cinemas.

A New Mexico Film Office, responsável pelo novo filme de Gilligan, não confirmou que essa produção tem a ver com “Breaking Bad”. Porém, uma fonte próxima ao projeto afirmou que a ligação com a série é verdadeira.

Batizado de “Greenbrier”, sabe-se que o filme conta a história de um homem que havia sido sequestrado, mas conseguiu fugir e está em busca da sua liberdade desde então. Ainda de acordo com a New Mexico Film Office, o longa começa a ser filmado no meio de novembro, na Carolina do Norte, e as gravações devem durar até fevereiro de 2019.

As participações de Aaron e Bryan na trama não foram confirmadas. Porém, o ator que interpretou o famoso professor que construiu um império por meio da metanfetamina, afirmou que adoraria participar da nova produção de Vince. A declaração foi dada em uma entrevista ao programa de rádio Dan Patrick Show.

“Com certeza. Claro que faria. Gilligan é um gênio. É uma grande história e muitos sentiram que alguns personagens ficaram sem um final”, explicou.

E aí, ansiosos? ❤