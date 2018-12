Brie Larson fala sobre os treinos pesados que fez para ‘Capitã Marvel’

A atriz Brie Larson, conhecida por dramas como “O Quarto de Jack” (que lhe rendeu um Oscar de melhor atriz) e “O Maravilhoso Agora”, entrou de cabeça no time da Marvel. Ela dará vida à Capitã Marvel, no filme de mesmo nome que estreia em 7 de março. E para encarnar essa super-heroína, que é capaz de mover planetas, ela se engajou em treinos pesados.

Em entrevista para um grupo de sites e revistas norte-americanas, ela contou que passou nove meses treinando na academia, e três meses com os dublês. “Introvertida e com asma”, como ela mesma se define, Brie conta que tinha receio de não conseguir fazer as cenas de ação. “Senti que tinha de mudar isso. Pensei: ‘não quero estar no set, pedirem para que eu faça algo, e não conseguir'”.

Os treinos foram tão pesados que Brie hoje consegue até empurrar um jipe ladeira acima. O ator Samuel L. Jackson, colega de elenco em “Capitã Marvel”, mostrou aos repórteres um vídeo em que a atriz empurra um desses carros em uma estrada, na subida. De acordo com Brie, não foi difícil – mas havia uma pessoa ao volante, pronta para frear o carro caso ela não desse conta. Não tentem fazer isso em casa!

A atriz ainda disse que muitas das cenas de ação que normalmente seriam feitas por dublê, ela encarou e fez sozinha. Isso porque ela achava que eram os atores que faziam quase tudo. “Depois do início das filmagens, quando comecei a fazer acrobacias loucas, foi quando me avisaram que em geral ninguém faz isso”. Mas deixaram rolar, e toda a força que Brie ganhou com os treinos faz com que ela se sinta a própria Capitã Marvel.