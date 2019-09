Candidata da HBO a nova Game of Thrones ganha data de estreia

Logo depois da aclamada série Game of Thrones chegar ao seu fim, as emissoras estrangeiras de televisão e as plataformas de streaming começaram a corrida para produzir um programa digno de substitui-la, tanto no quesito de audiência e fãs, quanto em relação a premiações.

No momento, quem está mais perto de conseguir esse feito é a própria HBO, que não perdeu tempo em anunciar seu novo produto.

His Dark Materials se passa em um mundo fantástico e conta conta com James McAvoy no elenco principal. A série agora também possui uma data de estreia: 4 de novembro de 2019!

O anúncio da estreia mundial foi feito em sua conta oficial do twitter.

A produção terá oito episódios em sua primeira temporada e já está renovada para uma segunda.

Confira o trailer: