A rapper Cardi B apareceu no mundo da música, no final do ano passado, e pegou todos de surpresa com o carisma dela e, principalmente, com músicas pegajosas. Tanto que, nesta segunda-feira (02), ela acaba de se tornar a primeira cantora do gênero a ficar DUAS vezes no posto mais alto da Hot 100 da Billboard, uma das paradas musicais mais importantes do mundo.

O feito se deu graças ao single “I Like It”, em parceria com Bad Bunny e J Balvin. Já viu o clipe? É incrível!

A música, presente no álbum “Invasion of Privacy”, lançado no início do ano, segue os passos de “Bodak Yellow”, o primeiro hit dela que tocou (e ainda toca!) em tudo o quanto é lugar. A canção, aliás, também fez história: foi a primeira de uma rapper solo a liderar o Hot 100 em quase 20 anos. A última vez que isso tinha acontecido foi em 1998 quando a pioneira Lauryn Hill emplacou “Doo Wop (That Thing)”.

E quer saber do melhor? São grandes as chances dela chegar em #1 mais uma vez, já que “Girls Like You”, paceria dela com o Maroon 5 não para de subir na mesma parada.