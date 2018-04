Cardi B fez um cover maravilhoso de Lady Gaga quando ainda não era famosa

Cardi B é a rapper do momento. Ex-stripper, ela fez fama no Instagram, participou de um reality show, o “Love & Hip Hop: New York”, do VH1, e, ano passado, dominou as paradas musicais com “Bodak Yellow”, que a deixou em primeiro na Billboard, a primeira rapper em quase 20 anos a conquistar o feito. Agora, novamente, a cantora está na “boca do povo” por causa do lançamento de seu primeiro álbum, o maravilhoso “Invasion Of Privacy”.

E, como todo mundo, Cardi tem os ídolos que a inspiram, e uma delas é a Lady Gaga. As duas já até foram muito fofas entre elas, trocando tuítes de apoio e carinho.

E para provar como esse amor é real, os fãs das duas conseguiram reviver um cover maravilhoso da rapper cantando a icônica “Bad Romance”, da Gaga, quando ainda estava no Ensino Médio.

Olha que maravilha!

Cardi B performaing Lady Gaga’s Bad Romance in hs 😮 pic.twitter.com/8nzy95DV4I — Aye (@AyeEstrella) April 10, 2018

Para melhorar, Lady Gaga esbarrou no vídeo na internet da Cardi cantando ainda no Ensino Médio, por isso decidiu responder a altura e tuítou: “Eu vivi para isso”.

É pedir demais uma colaboração das duas para ontem?