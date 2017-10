Casa em que Harry Potter nasceu e ganhou cicatriz está à venda

Já imaginou viver na casa em que Harry Potter nasceu, na ficcional vila de Godric’s Hollow? Agora isso é possível! A propriedade, que já tinha sido colocada à venda em 2012, está novamente no mercado. Foi nesse mesmo imóvel em que Tiago e Lílian Potter enfrentaram Você-Sabe-Quem e onde o bruxinho mais famoso do mundo ganhou a sua icônica cicatriz na testa.

De Vere House, como é conhecida, fica em Suffolk, na Inglaterra. De acordo com a agência imobiliária Carter Jonas, ela pertencia à família De Vere, a segunda mais rica depois da família real durante a Era Medieval.

A propriedade foi construída no século 14 e conta com seis quartos, duas cozinhas, uma sala de jantar, uma sala de estar, uma sala de pinturas e uma recepção. Além disso, tem um jardim ao ar livre com amplo terraço e um campo coberto de árvores, onde há um estábulo e um galinheiro. A casa ainda tem uma porta de carvalho esculpida que, segundo o The Telegraph, tornou-se a segunda mais fotografada do Reino Unido.

Porém, se você estiver interessada em comprar o imóvel, saiba que é preciso ter uma reserva financeira mágica! O valor pedido por ela é de 995 mil libras, o equivalente a 4,18 milhões de reais (na cotação do dia).

