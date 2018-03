Casal que anunciou o Oscar errado vai apresentar o prêmio de novo

Isso sim é segunda chance! Lembra que no Oscar 2017 rolou um momento de confusão e saia justa porque Warren Beatty e Faye Dunaway, responsáveis por anunciar o maior prêmio da noite, “Melhor Filme”, disseram que “La La Land – Cantando Estações” havia ganhado, quando na verdade o vencedor foi “Moonlight: Sob a Luz do Luar“?

Pois tudo indica que esse casal de atores veteranos vai, mais uma vez, entregar o principal prêmio da noite no Oscar 2018.

O site TMZ disse que a dupla foi vista no Dolby Theatre, onde acontece a cerimônia do Oscar, ensaiando para a entrega do prêmio. Faye abriria a entrega dizendo que “Apresentar é melhor da segunda vez”, e Warren completaria com uma piadinha, dizendo “O vencedor é ‘… E o Vento Levou‘”.

Justiça seja feita, o erro em 2017 não foi culpa nem de Beatty, nem de Dunaway. Um dos auditores responsáveis por entregar o envelope com o nome do vencedor de cada categoria, se distraiu olhando o celular, e entregou o envelope de Melhor Atriz (Emma Stone, por ‘La La Land’) em vez do vencedor de Melhor Filme.

No palco, Faye Dunaway percebeu o erro e tentou alertar Beatty, que, afobado, anunciou o nome do filme que estava escrito no envelope. E assim se deu a maior gafe dos quase 90 anos de Oscar. Os dois auditores que deveriam garantir que o prêmio certo fosse anunciado foram demitidos.

A Academia, responsável pela premiação, está tomando uma série de cuidados para que outras confusões desse tipo não aconteçam: mais auditores, proibição de telefones celulares e aparelhos eletrônicos nos bastidores e muito, muito treinamento. Tomara que Faye Dunaway e Warren Beatty façam tudo certinho esse ano!