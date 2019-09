Caso Von Richthofen irá para os cinemas em 2 filmes simultaneamente

O caso Von Richthofen, ocorrido em outubro de 2002, vai chegar aos cinemas por meio de dois filmes que serão lançados ao mesmo tempo. As obras, que estão em produção, vão contar a história do assassinato do casal Manfred e Marísia von Richthofen do ponto de vista de Suzane, filha do casal e mandante do crime, e de Daniel Cravinhos, então namorado de Suzane, que matou os sogros com a ajuda do irmão dele, Cristian. “A Menina que Matou os Pais” é a versão dele; “O Menino que Matou Meus Pais” é a versão dela.

Carla Diaz é Suzane, Vera Zimmerman é Marísia e Kauan Ceglio é Andreas Von Richthofen. Carla Diaz é Suzane, Vera Zimmerman é Marísia e Kauan Ceglio é Andreas Von Richthofen.

Os roteiros são baseados nos autos do processo, ou seja, no que está registrado na Justiça a respeito deste crime: provas, evidências, petições, termos de audiência etc. A produção do filme ressalta que não tem nenhuma ligação com Suzane ou com Daniel, e que eles não ganharão nada com o lançamento do filme.

A exibição da história em dois filmes diferentes é um formato inédito, de acordo com os produtores. As sessões serão alternadas nos cinemas, de forma que o público possa assistir aos dois filmes e perceber as diferenças da mesma história de acordo com os pontos de vista. “Temos discutido muito internamente o que é verdade. O que ela fala e o que ele fala. É verdade? Se eles estão falando coisas diferentes, qual é a verdade?”, diz o diretor Maurício Eça.

Os irmãos Cristian (Allan Souza Lima) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt) ao lado de Suzane Von Richthofen (Carla Diaz). Os irmãos Cristian (Allan Souza Lima) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt) ao lado de Suzane Von Richthofen (Carla Diaz).

O roteiro foi desenvolvido por Ilana Casoy e Raphael Montes, os mesmos roteiristas da série “Bom Dia, Verônica”, que está sendo produzida pela Netflix.

Carla Diaz, que ficou famosa por interpretar Khadija em “O Clone” (era dela o bordão “inshalá!”) e por “Chiquititas”, vai encarar o papel de Suzane Von Richthofen. A caracterização chama a atenção – a atriz ficou realmente parecida com a filha do casal assassinado. No papel de Daniel Cravinhos está Leonardo Bittencourt, que interpretou Hugo em “Malhação – Vidas Brasileiras”.