CCXP 2018: 10 estandes do evento que você não pode perder

Começou nesta quinta-feira (06), em São Paulo, a Comic Con Experience 2018, maior evento do universo geek do mundo, e, além de convidados incríveis, o festival conta com mais de 70 atrações para curtir.

E no meio de tanta coisa acontecendo, sempre rola aquela dúvida de o que fazer e por onde começar, não?

Se você já está com o ingresso em mãos, se liga, porque nós, aqui do MdeMulher, comparecemos ao evento e listamos os 10 estandes mais sensacionais e que você precisa visitar!

Dá uma olhada!

Game of Thrones

A área dedicada a “Game of Thrones” está bem mais bacana do que a de 2017 – provavelmente por conta do final da série. O tour de imersão faz uma retrospectiva da trama e para participar é preciso agendar horário – a dica é correr para os totens de agendamento assim que você chegar à CCXP, pois há fila.

Além dessa experiência, quem é maior de 18 anos também pode dar um pulo espaço do White Walker by Johnnie Walker, o uísque lançado em homenagem à série. Lá dentro é possível degustar a bebida pura ou em drinks preparados pelos guardiões da muralha.

La Casa de Papel

A Netflix, não contente em trazer apenas um estande, trouxe logo dois de uma vez. Um deles é dedicado inteiramente à série ‘La Casa de Papel‘, sucesso da plataforma. A estrutura gigante proporciona uma imersão no cenário da série – com alguns dos mascarados fazendo a ronda dentro do espaço. Ainda é possível interagir numa certa etapa da experiência.

Warner Bros.

No estande dedicado aos novos filmes do estúdio o espaço mais bacana é o dedicado ao longa “Creed 2“. Nele, há um ringue de boxe com comentarista e tudo. Você pode participar de um quiz sobre o universo do filme e para isso vai se vestir à caráter, como um lutador. Há também uma atividade de perguntas e respostas no espaço de “Godzilla 2“.

Supernatural e filmes de terror

Há duas atividades bacanas com horário agendado – o que é ótimo, pois você não precisa ficar horas na fila. Uma delas é um “passeio” no Mustang de “Supernatural” e a outra é um tour por uma casa mal assombrada que reúne referências a filmes de terror que podem ser assistidos no canal.

Sky

O estande da Sky também está com esquema de horários agendados. A atividade mais bacana é o jogo de escape, em que você entra numa sala cheia de pistas a serem desvendadas, com direito a cofres e mensagens secretas. A brincadeira é feita em grupo e várias pessoas desconhecidas acabam cooperando juntas, o que pode ser bem legal.

Casa temática de Harry Potter

Os boatos de que uma casa temática de Harry Potter viria para Comic Con eram verídicos! No extremo do pavilhão, um espaço foi isolado para receber a decoração da casa de Hagrid e ela está perfeita! A reprodução minuciosa infelizmente não pode ser visitada pelos fãs – a estrutura só pode ser vista do lado de fora. Em frente há a já clássica loja de produtos da saga – com uma baita fila, como de costume.

Netflix

O outro estande da Netflix está repleto de atividades para você se divertir por um bom tempo. Elas são divididas em temáticas de produções da plataforma – uma das mais bacanas é um karaokê em que você canta músicas que fazem parte da trilha sonora dos filmes e séries da Netflix.

Ilha de Ferro

No estande da Globoplay, há um espaço reservado para a exibição do trailer de ‘Morto Não Fala‘, a primeira produção de terror da Globo Filmes, figurinos e atividades da nova série ‘Ilha de Ferro‘ e uma área de convivência. O destaque fica para a estrutura montada para ‘Ilha de Ferro’ que, além disso, conta com uma simulação de voo orientada por um profissional, incluindo um helicóptero e um escorregador.

The Purge

No estande da Amazon Prime você pode tomar alguns sustos no espaço destinado à série. Tem coragem?

Balas Fini

Que tal se pendurar num marshmallow gigante que te leva de um lado a outra como uma tirolesa? Essa é a atividade proposta pela marca e ela parece ter saído das “Olimpíadas do Faustão” (saudade!). Ao final, você ganha balas, lógico.