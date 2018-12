CCXP 2018: Confira as atrações mais incríveis dos quatro dias de evento

A Comic Con Experience 2018, maior evento do gênero no mundo, começa nesta quinta-feira (06), em São Paulo, e rola até domingo (09). O mais incrível? O Brasil nunca recebeu tantas atrações como na edição deste ano!

74 convidados estão confirmados – até agora – e estarão distribuídos em vários estandes. Além de estrelas internacionais, como Sandra Bullock, Michael B. Jordan, Maisie Williams e Brie Larson, o festival ainda recebe produtores, quadrinistas e muuuuitos closplayers!

A gente, aqui do MdeMulher, montou uma lista com as principais atrações de cada dia para você já se programar e curtir de perto seus artistas favoritos.

Confira o lineup:

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Sandra Bullock

–

A atriz participa do painel da Netflix acompanhada do ator Trevante Rhodes para conversar sobre o novo filme da plataforma, ‘Bird Box‘.

Quando: Dia 9 (domingo)

Michael B. Jordan

–

O ator conhecido pelo papel de Erik Killmonger no filme ‘Pantera Negra‘ virá ao painel da Warner para divulgar o seu novo filme ‘Creed II‘

Quando: Dia 9 (domingo)

Maisie Williams

–

A atriz que interpreta Arya Stark na série mundialmente famosa ‘Game of Thrones‘ estará no painel da HBO com o ator John Bradley, que faz o personagem Samwell Tarly, e os produtores e criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, para contar mais sobre o que está por vir nesta última temporada em 2019.

Quando: Dia 6 (quinta-feira)

Brie Larson

–

A ganhadora do Oscar de Melhor Atriz em 2016, Brie Larson, e agora protagonista do grande carro-chefe da Marvel para o ano que vem, o filme ‘Capitã Marvel’, vem à CCXP fazer uma participação especial no painel da Walt Disney.

Quando: Dia 8 (sábado)

Sophie Turner

–

O painel da FOX apresentará Sophie Turner, a protagonista do novo filme ‘X-men: Fênix Negra‘. A atriz também é conhecida por interpretar a Sansa de ‘Game of Thrones’.

Quando: Dia 7 (sexta-feira)

Zachary Levi

–

O ator que faz o herói ‘Shazam‘ estará no painel da Warner para conversar mais sobre a trama. Zachary é conhecido por seu papel na série ‘Chuck‘.

Quando: Dias 7, 8 e 9 (sexta-feira, sábado e domingo)

Sebastian Stan

–

O Soldado Invernal da Marvel marcará presença na CCXP para falar sobre sua carreira e projetos futuros.

Quando: Dias 7 e 8 (sexta-feira e sábado)

Tom Welling

–

O ator das séries ‘Smallville‘ e ‘Lucifer‘ confirmou presença no evento!

Quando: Dias 7, 8 e 9 (sexta-feira, sábado e domingo)

Caleb McLaughlin, Sadie Sink e Noah Schnapp

–

Três dos atores do fenômeno ‘Stranger Things‘ estarão no evento para a alegria de muitos fãs! Eles vão participar do painel da Netflix e contar novidades sobre a terceira temporada da série.

Quando: Dia 9 (domingo)

Jessica Chastain

–

A atriz de ‘X-men: Fênix Negra’ vai ao evento e participará do painel da FOX.

Quando: Dia 7 (sexta-feira)

Alguns atores globais também estarão na Comic Con promovendo seus trabalhos:

Paolla Oliveira

–

Ao lado do dublador Guilherme Briggs, Paolla Oliveira comparecerá ao stand da Paramount para divulgar o filme ‘Bumblebee‘ que estreia no final de dezembro. A atriz dá voz à personagem Shatter no filme.

Quando: Dia 6 (quinta-feira)

Bianca Comparato e Daniel Oliveira

–

Os dois atores participam do painel da Globo Filmes para falar do primeiro filme de terror da produtora, ‘Mortos Não Falam‘.

Quando: Dia 7 (sexta-feira)

Camila Pitanga, Debora Falabella, Leandra Leal e Tais Araújo

–

As atrizes vão promover a nova série da Globoplay, ‘Aruanas‘, no palco principal da CCXP: o auditório Cinemark XD.

Quando: Dia 7 (sexta-feira)

Cauã Reymond, Klebber Toledo, Maria Casadevall e Sophie Charlotte

–

Todos eles estarão no auditório Cinemark XD para divulgar a super-produção da Globo, ‘Ilha de Ferro‘.

Quando: Dia 6 (quinta-feira)

O evento também estará lotado de quadrinistas interessantes:

Adriana Melo – Todos os dias

Bilquis Evely – Dias 8 e 9 (sábado e domingo)

Carlos Ruas –Todos os dias

David Michelinie – Todos os dias

Fábio Moon e Gabriel Bá – Todos os dias

Gabriel Picolo – Todos os dias

Gustavo Borges – Todos os dias

Ivan Reis – Todos os dias

Jefferson Costa e Rafael Calça – Todos os dias

Joe Rubinstein – Todos os dias

John Cassaday – Todos os dias

John Romita Jr. – Todos os dias

Lee Weeks – Todos os dias

Marcio Takara – Todos os dias

Max Fiumara e Sebastian Fiumara – Todos os dias

Mike Deodato –Todos os dias

Naldo Junio – Todos os dias

Peter Milligan – Todos os dias

Raquel Segal – Todos os dias

Scott Lobdell – Todos os dias

Tom Grummett – Todos os dias