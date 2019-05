Cemitério Maldito promete ser um dos filmes de terror mais notáveis do ano

Há um filme de terror que tem chamado a atenção do público ultimamente. ‘Cemitério Maldito‘ é um thriller baseado na obra homônima de Stephen King, grande autor do gênero, e que estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (9). Trata-se do remake de um longa lançado em 1989.

O filme narra os acontecimentos da família Creed, que se mudou para uma casa no interior, longe da civilização urbana. Lá eles descobrem que estão bem próximos de um cemitério amaldiçoado, que antigamente era usado para enterrar animais de estimação e indígenas. Pouco tempo depois, fatos estranhos começam a acontecer e pegam de surpresa a filha da família.

O thriller foi assunto na boca das pessoas devido à sua visibilidade nos Estados Unidos. Lá, onde o filme já foi lançado. ‘Cemitério Maldito’ estreou em segundo lugar na lista de maiores bilheterias da semana, ficando atrás apenas de ‘Shazam‘, da DC Comics. As informações são do BoxOffice.

O elenco reune nomes como Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow e Jeté Laurence. Kevin Kölsch e Dennis Widmyer dirigem a trama.

Aqui, a Paramount Brasil, distribuidora do filme, até investiu numa divulgação engraçada. A produtora trouxe uma esquete viral em que Sonia Abrão fala sobre um caso misterioso em seu programa vespertino. Assista:

Deixando memes e piadas de lado, ‘Cemitério Maldito’ é uma boa pedida se você estiver procurando uma atração para ver nos cinemas. O filme promete surpreender o público com seu terror sombrio e bem característico das escritas de Stephen King.