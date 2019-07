Ok, nessa altura do campeonato, todo mundo já deve ter assistido “Vingadores: Ultimato” e essa afirmação nem é um exagero, já que o filme acaba de ultrapassar “Avatar” e se tornou a maior bilheteria cinematográfica de todos os tempos.

Uma coisa que essa galera toda não viu? Um emocionante momento deletado da versão do cinema que vai estar presente como bônus para quem adquirir, a partir do dia 13 de agosto, o DVD/ Blu-ray do longa. Para marcar esse lançamento, a Marvel compartilhou com o Usa Today essa cena épica.

Nela, após a batalha de todos contra o Thanos (Josh Brolin), na qual o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) se sacrifica ao usar a manopla com as Joias do Infinito para destruir o vilão, é mostrada qual a reação dos nossos heróis no momento seguinte da morte de Tony Stark.

E é muito tocante! Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) é o primeiro a se ajoelhar em homenagem ao amigo, seguido pelo Pantera Negra (Chadwick Boseman), Capitã Marvel (Brie Larson) e por todos os outros.

De acordo com os diretores, Joe e Anthony Russo, a cena é maravilhosa e contou com ótimas atuações, mas eles optaram por cortar já para o funeral do Tony Stark por acreditarem que seria ainda mais emocionante. Hum…

Assista e tire suas próprias conclusões: