Chris Pratt sobre ‘Vingadores’: “Preparem-se para o maior filme de todos”

A estreia de “Vingadores: Guerra Infinita” está muito próxima: dia 26 de abril. E a Marvel, para promover o filme, não está economizando esforços. Na última quarta-feira (04), eles trouxeram o Chris Pratt, intérprete de Peter Quill e astro de “Guardiões da Galáxia“, para um evento com os fãs, em SP, no qual eles tiveram a oportunidade de estar perto do ídolo, fazer perguntas e até mesmo assistir um trecho do longa.

O encontro rolou no Auditório Ibirapuera para cerca de 800 sortudos e, obviamente, o MdeMulher marcou presença. Muito simpático, o ator não economizou elogios para a superprodução, apesar de não revelar muitos detalhes da nova história. “Prepare-se para o maior filme de todos”, se limitou a dizer.

Porém, ele falou de alguns temas importantes como a diferença do número de heróis e heroínas. “Devemos aplaudir o sucesso de um filme da DC como ‘Mulher-Maravilha’, e vamos ter o filme da Capitã Marvel. E, bem cinicamente: há muito potencial para as bilheterias, é possível fazer muito dinheiro com isso, porque o público quer ver”, conta e pondera: “É claro que continua sendo mais difícil para as atrizes, a competição é maior, porque tem menos bons papéis para elas, mas isso está mudando”.

Além disso, ele contou uma curiosidade sobre o primeiro filme dos “Guardiões da Galáxia”. Pratt admitiu pensar que estragou o filme quando assistiu a cena inicial, na qual ele dança: “Eu só me via dançando e pensava: ‘estraguei o filme!’ Só fiquei tranquilo quando comecei a ver a reação das pessoas, elas realmente curtiram aquilo.”

20 minutos

Chris Pratt não foi a única surpresa: no Fan Event conseguimos assistir a 20 minutos do novo filme, e não existem palavras para explicar como fizeram tão bem as interações entre tantos personagens.

A gente não pode dizer muito, apenas que as cenas são explosivas, tensas e muito engraçadas – como só a Marvel sabe fazer. Ninguém vai soltar spoilers, mas é claro que a gente vai deixar você com muita vontade de assistir ao filme.

O trecho conta com alguns personagens icônicos que todo mundo conhece bem, e mais que isso, eles já estão quase tendo um ataque cardíaco por causa da ameaça de Thanos.

Durante todos esses minutinhos (com gosto de “quero mais”) é impossível não ficar na ponta da cadeira ou morrer de rir. Ainda bem, nossos heróis continuam os mesmos e você pode esperar pela interação entre Vingadores, Guardiões, Doutor Estranho, Pantera Negra, Homem-Aranha e Homem-Formiga. Então já dá para imaginar como vai ser não é?

Bom, para quem se interessou, é importante lembrar que já foi anunciada a pré-venda dos ingressos, afinal de contas, 26 de abril está logo aí!