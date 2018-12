Clipe de Ariana Grande é o mais visto nas primeiras 24 horas no YouTube

Lançado nesta semana, mais especificamente às 18h da última sexta-feira (30), no horário de Brasília, o clipe de “thank u, next“, hit da cantora Ariana Grande, bateu recordes de visualizações e se tornou o vídeo mais visto nas primeiras 24 horas desde seu lançamento no YouTube.

Antes mesmo das 18h de sábado (01), o vídeo, que faz referência a alguns dos filmes adolescentes mais icônicos dos anos 2000 – como “Meninas Malvadas (2004)”, “Legalmente Loira (2001)” e “De Repente 30 (2004)” -, já contabilizava mais de 45 milhões de views.

Até o momento da publicação desta matéria, por sua vez, o clipe estava com cerca de 71 milhões de visualizações , seguindo na primeira posição entre os vídeos mais populares da plataforma.

Atrizes que fizeram parte dos elencos dos filmes citados, como Reese Whiterspoon (de “Legalmente Loira”), Jennifer Garner (de “De Repente 30”) e até Lindsay Lohan (de “Meninas Malvadas”) teceram elogios à Ari, e divulgaram cenas do clipe.

Antes do recorde obtido por Ariana, o título de vídeo mais visto em 24 horas no YouTube era da banda de K-Pop BTS, com o clipe da música “Idol”.

Se você ainda não assistiu “thank u, next”, veja: