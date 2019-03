Cofundador do WhatsApp aconselha que as pessoas saiam do Facebook

Brian Acton, cofundador do aplicativo WhatsApp, disse em um discurso feito na Staford University, na semana passada, que os usuários do Facebook deveriam excluir suas contas e sair da rede social. Ele conversava a respeito do assunto junto à Ellora Israni, uma ex-funcionária da empresa de Mark Zuckeberg.

De acordo com o Buzzfeed News, Brian disse que as companhias de tecnologia e redes sociais, a exemplo do Google, sentem dificuldades em moderar o conteúdo ali exposto para o usuário.

“Essas empresas não estão preparadas para tomar tais decisões. E damos a elas esse poder. Essa é a parte ruim. Compramos seus produtos. Criamos perfis em seus sites. Delete seu Facebook, ok?”, alerta.

Brian deixou o WhatsApp quando ele foi comprado pelo Facebook, em 2014, devido a supostas discordâncias com o modelo de monetização publicitário proposto pela nova gerência da época.

Ele e Jan Koum, ex-CEO e também cofundador da empresa de mensagens nunca foram a favor desse tipo de monetização. Especula-se que os criadores do Instagram, também comprado pelo Facebook, saíram da plataforma pelos mesmo motivos.