Beyoncé no Coachella: como assistir e o que esperar do show no festival

O show de Beyoncé, que acontece na noite de sábado (14) no festival de música Coachella é um dos mais aguardados de todos os tempos. Ela estava escalada para fazer o show no festival em 2017, mas ao descobrir que estava grávida de gêmeos, por indicação médica a cantora teve de cancelar a apresentação e foi, na ocasião, substituída por Lady Gaga.

Desde então – em fevereiro do ano passado – ficou definido que Beyoncé faria o show principal no Coachella 2018. E esse será o primeiro grande espetáculo da cantora desde que ela deu à luz Rumi e Sir, em junho de 2017. Conhecida por ser perfeccionista e por sempre fazer apresentações inesquecíveis, Beyoncé deixou as expectativas dos fãs em alta.

Em 2011, Beyoncé foi a principal atração do festival Glastonbury, na Inglaterra. Grávida de Blue Ivy, ela fez um show inesquecível, que até hoje é considerado uma das melhores apresentações de todos os tempos no tradicionalíssimo festival. Ela enfileirou hits, mostrou coreografias vigorosas e encerrou com um lindo espetáculo de fogos de artifício. Espera-se que o show do Coachella iguale ou supere a apresentação histórica do Glastonbury.

O coreógrafo principal de Beyoncé, JaQuel Knight, já adiantou que a apresentação será “Incrível, surreal, icônica e vital”. Há relatos de que a cantora, banda e dançarinos estavam ensaiando até 11 horas por dia para chegar ao resultado perfeito. E o show será inédito – não vai seguir o roteiro da “The Formation World Tour“, que rodou os Estados Unidos e a Europa até outubro de 2016.

Todo o mistério terá fim na noite do sábado, no Coachella. No Brasil, o show de Beyoncé começa às 3h05, na madrugada de domingo.

Como assistir ao show de Beyoncé no Coachella ao vivo

Para os fãs, vai valer a pena ficar acordado até mais tarde ou até programar o despertador: o show de Beyoncé será transmitido ao vivo pelo YouTube, no canal oficial do Coachella, assim como os de outros artistas. Você pode, desde já, entrar no YouTube e preparar seu line-up customizado, selecionando os shows que deseja ver.

O horário oficial do início do show é às 3h05 da manhã, no horário de Brasília. A expectativa é que Beyoncé faça um show de, no mínimo, uma hora e meia, podendo chegar a duas horas. Então prepare-se e não perca!

Participações especiais

Existe uma especulação de que Jay-Z, marido de Beyoncé, pode fazer uma participação especial no show do Coachella, retribuindo o que ela fez em 2009, quando ele era a principal atração do festival. Naquele ano, Beyoncé subiu ao palco de surpresa para o público, e cantou “Young Forever” com Jay-Z. O casal mais bem-sucedido do mundo da música vai sair em turnê juntos novamente, com a “On the Run II“, em junho, e a participação de Jay-Z no Coachella poderia ser uma prévia da turnê. Nada está confirmado, no entanto.

Há ainda a possibilidade que Beyoncé lance música(s) nova(s) durante o show. Sem lançar material novo desde 2016, e com a nova turnê já com datas anunciadas, é esperado que ela apresente alguma novidade no Coachella – com ou sem Jay-Z.

Outra especulação envolve a participação das integrantes do Destiny’s Child, banda da qual Beyoncé fez parte até 2006. No show do intervalo do Super Bowl em 2013, a cantora recebeu no palco as colegas Michelle Williams e Kelly Rowland. Mas no Coachella a reunião seria ainda maior: há boatos de que LeToya Luckett e LaTavia Robertson, integrantes originais do grupo, também participariam desta vez, em um grande revival.