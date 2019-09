Como assistir ‘Fleabag’, a comédia que faturou 6 troféus no Emmy 2019

Premiações são ótimos jeitos de conhecer novas produções, não acha? E se tem uma série de TV que você precisa conhecer após o Emmy 2019, é “Fleabag”. Escrita e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, essa é sem dúvida a melhor série de comédia do momento, e levou para casa nada mais, nada menos do que seis prêmios – incluindo o principal em sua categoria, melhor série de comédia.

Mas esqueça as sitcoms americanas como “Friends”, “The Big Bang Theory” ou “How I Met Your Mother”. Nada contra, elas têm muito valor, mas “Fleabag” é muito mais instigante do que qualquer uma dessas. Originalmente transmitida pelo canal BBC Three, do Reino Unido, “Fleabag” foi lançada em 2016, com seis episódios de cerca de 25 minutos cada. No Brasil, a série está disponível no streaming Amazon Prime Video.

Logo de cara somos apresentados à personagem principal, interpretada por Phoebe Waller-Bridge. O nome dela? Não sabemos, mas chamamos ela de Fleabag – uma gíria britânica que significa uma pessoa desagradável.

–

Fleabag tem uma irmã mais velha, Claire, com quem ela tem uma relação conturbada. Tem um pai meio tonto, que, depois da morte da mãe das duas filhas, se casou com a madrinha delas – uma artista plástica de personalidade forte, interpretada pela maravilhosa Olivia Colman. E tinha uma melhor amiga, Boo, que morreu.

Na primeira temporada, então, vemos Fleabag enfrentando a vida depois da morte de Boo. Mas não tente encaixá-la em uma caixinha com o rótulo de coitada, porque os personagens dessa série são complexos, assim como são as pessoas na vida real. Mas uma coisa é inevitável: você será cúmplice de Fleabag ao longo da jornada.

–

Isso porque Phoebe Waller-Bridge adora “quebrar a quarta parede”. Sabe o que é isso? É quando o ator, lá de dentro da TV, olha diretamente para você, que está no sofá. E esse é um recurso que Fleabag usa demais. Ao ouvir aquele comentário desagradável que a madrasta faz, Fleabag vai olhar para você, buscando seu apoio. E quando ela tem uma ideia errada e vai fazer alguma burrice, ela vai olhar nos seus olhos também. E você é a cúmplice dela.

É uma comédia, então é claro que você vai rir bastante. Mas como os personagens têm camadas e complexidade, em alguns momentos uma lágrima furtiva pode cair, também. E ao longo dos episódios é normal você gostar e desgostar de Fleabag diversas vezes. E ao final da primeira temporada, você vai querer mais.

–

Quem assistiu a primeira temporada lá em 2016 teve que esperar três anos pela sequência da série. Sorte de quem vai assistir agora, e pode continuar a maratona. A segunda temporada foi lançada em 2019, também com seis episódios curtinhos. Seguimos acompanhando Fleabag pela vida, agora com a chegada de um novo personagem, o charmoso Padre (Andrew Scott).

O elenco, afiadíssimo, consegue fazer graça de situações absurdas e ainda entrega momentos memoráveis e que levam a profundas reflexões (na segunda temporada há um monólogo de Belinda, interpretada por Kristin Scott Thomas, que é uma preciosidade!).

“Fleabag” é uma comédia muito diferente das outras, e talvez por isso tenha se destacado tanto no Emmy 2019 – em um ano cheio de belas novidades como “Boneca Russa” e marcado pelo fim da multipremiada “Veep”, só se falava da obra de Phoebe Waller-Bridge.

–

O resultado foram 11 indicações ao prêmio e os seis troféus levados para casa: melhor série de comédia, melhor atriz de comédia, melhor direção em comédia, melhor roteiro de comédia, edição de comédia e elenco de comédia.

Como assistir a “Fleabag” no Brasil

A série está disponível no serviço de streaming da Amazon. Para assinar o Amazon Prime Video, clique neste link e cadastre-se. O serviço, similar à Netflix, faz parte de um pacote da empresa de e-commerce que custa R$ 9,90 por mês e oferece outras vantagens.

Apenas “Fleabag” já vale bem mais do que o preço mensal da assinatura. Vale assistir!