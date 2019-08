Uma das comédias românticas mais queridas dos anos 2000, “Como Perder um Homem em 10 Dias” contava a história de Ben (Matthew McConaughey), um publicitário que faz uma aposta meio babaca com o chefe: se fizer uma determinada mulher se apaixonar por ele em 10 dias, vai ganhar a conta de uma campanha de diamantes. Do outro lado, temos Andie (Kate Hudson), uma jornalista com uma missão: infernizar a vida de um peguete, para escrever uma coluna na revista em que trabalha.

O encontro dos dois, claro, rende cenas engraçadas e românticas, e ficou na memória de muita gente que até hoje ama esse filme. Pois bem, boas notícias: “Como Perder um Homem em 10 Dias” vai virar uma série de TV! Quem vai escrever essa história é o comediante Guy Branum, que assinou um contrato com a plataforma de streaming Quibi.

Na versão para a TV, Andie será uma “colunista online”, que vai se envolver com um executivo da publicidade que tem “muita libido”. O desafio para eles, dessa vez, será permanecerem em um relacionamento monogâmico. Será que vai dar certo?

Ainda não sabemos quem serão os atores que vão estrelar essa nova versão, mas sabemos, sim, que queremos assistir!