Confira a data do último episódio de ‘The Big Bang Theory’

Foi bom enquanto durou… ‘The Big Bang Theory‘ vai encerrar suas atividades neste ano e deixará muitos fãs órfãos da série. Mas eles terão ainda a 12ª temporada para curtir antes da finale.

No dia 2 de junho, às 22h, o 279º episódio da série será transmitido no Brasil pelo canal da Warner, logo após uma maratona de toda a última temporada. O episódio final será um especial com uma hora de duração.

‘The Big Bang Theory’ é uma comédia que retrata a vida de cientistas brilhantes em suas áreas de trabalho, mas que possuem dificuldades em relacionamentos pessoais.

A série além de famosa entre o público, também é reconhecida pela crítica. Já ganhou um Globo de Ouro, seis prêmios People Choice Awards e ainda dez Emmys.

Mesmo com o fim de ‘The Big Bang Theory’ os fãs ainda podem se divertir com ‘Young Sheldon’, o spin-off da série que mostra a infância de Sheldon Cooper – interpretado por Jim Parsons. O último episódio da segunda temporada de ‘Young Sheldon’ será exibido logo após a despedida de TBBT.