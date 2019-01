Confira a lista completa de indicados ao Oscar 2019

O Oscar 2019 está chegando! A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta terça-feira (22) os indicados em todas as categorias da maior premiação de cinema do mundo.

Em uma live feita no canal oficial da premiação no YouTube, os atores Kumail Najiani e Tracee Ellis Ross leram os nomes daqueles que vão disputar a estatueta no próximo dia 24 de fevereiro, em Los Angeles.

O filme estrangeiro ‘ROMA‘ e ‘A Favorita‘ lideram com 10 indicações cada. Logo em seguida, ‘Vice‘ aparece com 8 indicações. ‘Nasce Uma Estrela‘ e ‘Pantera Negra‘ tem 7 cada um e ‘Infiltrado na Klan‘ garantiu 6. A cinebiografia do Queen, ‘Bohemian Rhapsody‘, conseguiu 5 indicações, assim como ‘Green Book: O Guia‘.

‘ROMA‘ surpreendeu por ser um filme estrangeiro com o mais número de indicações e ‘Pantera Negra‘ fez história ao ser o primeiro filme de super-herói a ser indicado a categoria de Melhor Filme do Oscar.

Veja a lista completa de indicados:

Melhor Filme

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book: O Guia

ROMA

Nasce Uma Estrela

Vice

Pantera Negra reúne 7 indicações

Melhor Atriz

Yalitza Aparicio, por “ROMA”

Glenn Close, por “A Esposa”

Olivia Colman, por “A Favorita”

Lady Gaga, por “Nasce Uma Estrela”

Melissa McCarthy, por “Poderia Me Perdoar?”

Glenn Close interpreta Joan Castleman em "A Esposa".

Melhor Ator

Christian Bale, por “Vice”

Bradley Cooper, por “Nasce Uma Estrela”

Willem Dafoe, por “At Eternity’s Gate”

Rami Malek, por “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen, por “Green Book: O Guia”

Christian Bale dá vida a Dick Cheney, vice-presidente de George W. Bush, em "Vice".

Melhor Diretor

Spike Lee, por “Infiltrado na Klan”

Pawel Pawlikowski, por “Guerra Fria”

Yorgos Lanthimos, por “A Favorita”

Alfonso Cuarón, por “ROMA”

Adam McKay, por “Vice”

O diretor Alfonso Cuarón gravando cenas de "ROMA".

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Adams, por “Vice”

Marina De Tavira, por “ROMA”

Regina King, por “Se a Rua Beale Falasse”

Emma Stone, por “A Favorita”

Rachel Weisz, por “A Favorita”

Regina King como Sharon Rivers em "Se a Rua Beale Falasse".

Melhor Ator Coadjuvante

Mahershala Ali, por “Green Book: O Guia”

Adam Driver, por “Infiltrado na Klan”

Sam Elliott, por “Nasce Uma Estrela”

Richard E. Grant, por “Poderia Me Perdoar?”

Sam Rockwell, por “Vice”

Mahershala Ali concorre ao Oscar pela segunda vez na mesma categoria com o seu papel de Don Shirley, em "Green Book: O Guia".

Melhor Roteiro Original

A Favorita

First Reformed

ROMA

Vice

Green Book: O Guia

Ethan Hawke em "First Reformed"

Melhor Roteiro Adaptado

The Ballad of Buster Scruggs

Infiltrado na Klan

Poderia Me Perdoar?

Se a Rua Beale Falasse

Nasce Uma Estrela

John David Washington e Adam Driver em "Infiltrado na Klan".

Melhor Filme Estrangeiro

Capernaum (Líbano)

Guerra Fria (Polônia)

Never Look Away (Alemanha)

ROMA (México)

Assunto de Família (Japão)

Capernaum, do Líbano

Melhor Fotografia

Guerra Fria

A Favorita

Never Look Away

ROMA

Nasce Uma Estrela

Agata Kulesza e Joanna Kulig em "Guerra Fria"

Melhores Efeitos Visuais

Vingadores: Guerra Infinita

Christopher Robin

O Primeiro Homem

Jogador Nº 1

Han Solo: Uma História Star Wars

O live-action "Christopher Robin" traz o ursinho Pooh e sua patrulha.

Melhor Design de Produção

Pantera Negra

A Favorita

O Retorno de Mary Poppins

O Primeiro Homem

ROMA

Melhor Edição

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Infiltrado na Klan

Green Book: O Guia

Vice

Viggo Mortensen e Mahershala Ali em "Green Book: O Guia"

Melhor Figurino

The Ballad of Buster Scruggs

Pantera Negra

A Favorita

O Retorno de Mary Poppins

Duas Rainhas

Figurino de "A Favorita"

Melhor Cabelo e Maquiagem

Border

Duas Rainhas

Vice

Saoirse Ronan em "Duas Rainhas"

Melhor Curta-Metragem

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Jamie Bell em "Skin"

Melhor Curta-Metragem de Animação

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

Weekends

One Small Step

O curta-metragem de animação "Bao" fala de segunda chance na maternidade.

Melhor Animação

Os Incríveis 2

Ilhas de Cachorros

Mirai

WiFi Ralph: Quebrando a Internet

Homem-Aranha no Aranhaverso

A animação "Homem-Aranha no Aranhaverso", sucesso de críticas.

Melhor Canção Original

All the Stars, de “Pantera Negra”

I’ll Fight, de “RBG”

The Place Where Lost Things Go, de “O Retorno de Mary Poppins”

Shallow, de “Nasce Uma Estrela”

When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, de “The Ballad of Buster Scruggs”

Lady Gaga e Bradley Cooper performam "Shallow" em "Nasce Uma Estrela".

Melhor Trilha Sonora

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Se a Rua Beale Falasse

Ilha de Cachorros

O Retorno de Mary Poppins

Stephan Jaymes e KiKi Layne em "Se a Rua Beale Falasse".

Melhor Mixagem de Som

Bohemian Rhapsody

Pantera Negra

ROMA

O Primeiro Homem

Nasce uma Estrela

Ryan Gosling como Neil Armstrong em "O Primeiro Homem".

Melhor Edição de Som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

Um Lugar Silencioso

O Primeiro Homem

ROMA

Emily Blunt em "Um Lugar Silencioso".

Melhor Documentário

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Ruth Bader Ginsburg em "RBG"

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence