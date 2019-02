Confira as principais estreias do cinema desta semana (28/2)

Neste último dia de fevereiro, alguns filmes bem bacanas chegam aos cinemas de todo o Brasil. ‘Cinderela Pop‘ traz Maisa Silva numa premissa adolescente baseada no livro de Talita Rebouças.

‘A Caminho de Casa‘ fica responsável pelo “iti malia” da semana ao trazer a história da cadelinha Bella. ‘A Maldição da Freira‘ é o thriller da vez que fará todos se segurarem de medo em suas cadeiras.

Confira todos as estreias que entram em cartaz nesta quinta (28/2):

A Caminho de Casa

Sinopse: Após ser separada de seus donos, a cadela Bella embarca em uma grande aventura percorrendo mais de 600km sozinha para encontrar sua casa.

Gênero: Drama

Cinderela Pop

Sinopse: Cintia Dorella (Maisa Silva) presenciou o fim do casamento de seus pais e, desde então, perdeu o encanto no amor. Ao ir morar com a tia, ela passa a trabalhar como DJ em festas e assume a personalidade de Cinderela Pop. O que ela não esperava era que um garoto aparecesse em uma dessas baladas para mexer com seu coração.

Gênero: Comédia

Crimes Obscuros

Sinopse: Tadek (Jim Carrey) é um policial que investiga um crime há muito tempo considerado como perfeito, devido à sua complexidade. Seguindo as pistas, um suspeito aparece e ele é um escritor que lançou um livro que trata de uma história similar ao do assassinato.

Gênero: Suspense/Crime

A Maldição da Freira

Sinopse: Na década de 1960, dois padres são mandados pelo Vaticano a uma casa onde mulheres órfãs, grávidas solteiras ou com problemas mentais estão refugiadas para investigar um evento milagroso. Só que ao chegarem lá, descobrem que uma das moças está possuída por um demônio.

Gênero: Thriller

Calmaria

Sinopse: Um capitão de um barco de pesca (Matthew McConaughey) não gosta de falar sobre seu passado, mas sua vida toma outros rumos quando acontecimentos começam a assombrá-lo no presente e surge uma misteriosa mulher (Anne Hathaway).

Gênero: Suspense

Marshall: Igualdade e Justiça

Sinopse: Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) decide entrar em um caso judicial polêmico: defender um homem negro acusado de matar sua chefe, a socialite Eleanor Strubing (Kate Hudson). Baseado em fatos reais.

Gênero: Drama

Não Olhe

Sinopse: Uma adolescente solitária descobre que seu reflexo no espelho tem vida própria e resolve trocar de lugar com ele, mas as consequências após isso acabam se tornando problemáticas.

Gênero: Thriller

O Silêncio dos Outros

Sinopse: O documentário aborda as cicatrizes que marcaram vítimas da Lei da Anistia da Espanha, aprovada em 1977, bem como os perigos do regime e as consequências desde então.

Gênero: Documentário

Tá Rindo de Quê?

Sinopse: A produção documental entrevista humoristas que viveram durante o período da ditadura militar no Brasil e discorre acerca dos desafios de entreter em uma época de limitações e censura.

Gênero: Documentário

Um Elefante Sentado Quieto

Sinopse: Em uma cidade da China, um menino empurra um praticante de bullying da escada para proteger seu amigo. Rapidamente, ele decide fugir ao temer as consequências de sua atitude e passa a ser perseguido por um grupo de pessoas.

Gênero: Drama

Slut in a Good Way

Sinopse: Um grupo de amigas encontra um depósito de brinquedos sexuais durante uma saída à noite. Uma delas passou recentemente por uma decepção amorosa e se propõe a ajudar no negócio. Com o passar do tempo, ela descobre que tem como se divertir sozinha e não necessariamente com um parceiro.

Gênero: Comédia