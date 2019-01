Confira as estreias do cinema nesta semana (31/1)

Mais uma semana e mais uma leva de filmes chegam aos cinemas brasileiros. Dessa vez temos alguns longas muito esperados pelos fãs de cinema.

‘Boy Erased: Uma Verdade Anulada‘ é uma das principais atrações. O filme garantiu a indicação de Nicole Kidman ao Critics’ Choice Awards na categoria Melhor Atriz Coadjuvante.

A história do vice-presidente de George W. Bush, Dick Cheney, é relatada em ‘Vice‘, longa-metragem que concorre a oito indicações no Oscar 2019. ‘A Sereia – Lagos dos Mortos‘ e ‘Uma Nova Chance‘, com Jennifer Lopez, também são destaques.

Confira a lista completa de estreia desta quinta (31):

Boy Erased: Uma Verdade Anulada

Um adolescente (Lucas Hedges) revela aos pais que é gay e eles o rejeitam por conta da religião que seguem. Os dois então forçam o garoto a participar de um grupo de estudos para se “curar” da homossexualidade. Nicole Kidman e Russell Crowe completam o elenco.

Gênero: Drama

Vice

A história de Dick Cheney (Christian Bale), vice-presidente dos EUA durante o governo de George W. Bush, e como suas políticas mudaram radicalmente o país.

Gênero: Cinebiografia

A Sereia – Lago dos Mortos

Uma sereia se apaixona por um homem e tenta mantê-lo longe de sua amada, trazendo-o para seu reino submerso e bizarro.

Gênero: Horror/Romance

Climax

A dançarina Selva (Sofia Boutella) e seus colegas de trabalho se encontram numa festa regada a LSD e entorpecentes.

Gênero: Drama/Horror

White Boy Rick

Na Detroit de 1980, Rick Wershe Jr. já atuava nas como vigarista, magnata do tráfico de drogas e informante do FBI antes de completar 16 anos. Baseado em fatos reais, com Matthew McConaughey no elenco.

Gênero: Drama

Piercing

Um homem se hospeda em um hotel, chama uma prostituta e a mata sem motivos. Quando tenta fugir do local do assassinato, uma mulher misteriosa aparece e atrapalha seus planos.

Gênero: Suspense/Thriller

Uma Nova Chance

Maya (Jennifer Lopez) trabalha em uma loja de departamento de Nova York e usa sua experiência com vendas de rua para se dar bem nos negócios.

Gênero: Comédia

Animais Americanos

Um estudante de artes planeja com seus amigos roubar livros raros da Universidade de Transylvania, no Kentucky.

Gênero: Crime/Drama

O Anjo

Carlos Robledo Puch (Lorenzo Ferro), conhecido como “Anjo da Morte”, se tornou o maior serial killer da Argentina antes mesmo de chegar à maior idade.

Gênero: Cinebiografia/Crime

Fevereiros

Em 2016, a Estação Primeira de Mangueira desfilou homenageando Maria Bethânia e foi a vitoriosa da noite. ‘Fevereiros‘ mostra os bastidores e o planejamento desta grande festa.

Gênero: Documentário

Estação do Diabo

Uma médica que abriu uma clínica nas Filipinas para atender os pobres desaparece e seu marido vai em busca de respostas.

Gênero: Drama

Ártico

Um homem luta pela sobrevivência após um acidente de avião no Ártico.

Gênero: Drama

O Matrimônio

Bekim (Alban Ukaj) e Anita (Adriana Matoshi) vão se casar, mas o rapaz ainda está apaixonado por sua melhor amiga.

Gênero: Drama/Romance

Primeiro Ano

Benjamin (William Lebghil) entra na faculdade de Medicina e faz uma amizade improvável com um repetente do curso.

Gênero: Drama

Ultraje

‘Ultraje‘ conta a trajetória de uma das banda mais conhecidas nos anos 1980, o Ultraje a Rigor.

Gênero: Documentário