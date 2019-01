Confira as principais estreias do cinema nesta semana

O ano de 2019 está cheio de estreias de filmes incríveis, prontinhas para chegar aos cinemas, e vamos te ajudar a organizar sua lista de favoritos.

A gente, aqui do MdeMulher, toda semana, vai montar listas com as produções que chegam às telonas. Assim, você já marca na sua agenda e não perde nenhum título novo!

Confira as estreias do próximo dia 10:

Máquinas Mortais

Sinopse: Em um mundo pós-apocalíptico, Tom Natsworthy (Robert Sheehan) e uma assassina (Hera Hilmar) lutan para sobreviver nas “cidades tração”, cidades que foram transformadas em veículos.

Gênero: Ficção Científica, Suspense

A Esposa

Joan Castleman (Glenn Close) começa a questionar suas escolhas da vida enquanto viaja para Stockholm, na Suécia, para que o marido, o escritor Joe Castleman (Jonathan Pryce), receba o Prêmio Nobel de Literatura. Glenn venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz – Drama por esse filme e é forte concorrente ao Oscar.

Gênero: Drama

Amigos para Sempre

O filme mostra a amizade improvável do milionário Philip (Bryan Cranston), que sofreu um acidente e está tetraplégico, com o ex-prisioneiro Dell (Kevin Hart), que passa a ser seu enfermeiro. Trata-se de um reboot americano do filme francês “Intocáveis”.

Gênero: Comédia

Homem-Aranha no Aranhaverso

O jovem Miles Morales (voz de Shameik Moore) vai parar no Aranhaverso, onde existem várias identidades do Homem-Aranha. Agora, ele enfrenta uma ameaça que chega em Nova York.

Gênero: Animação, Aventura

Assunto de Família

Uma família de pequenos criminosos adota uma criança orfã após encontrá-la sozinha em um desses roubos. Contudo, eles são uma família feliz. O filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes e tem tudo para ser indicado a Melhor Filme Estrangeiro no Oscar, pois concorreu ao Globo de Ouro e está no páreo pelo Bafta.

Gênero: Drama

Mary e a Flor da Feiticeira

Mary segue um gato preto até a floresta, onde encontra uma vassoura e uma flor especial que a fazem se transportar para a escola de bruxas Endor.

Gênero: Animação, Aventura

Yara

Em uma fazenda no Líbano, moram Yara (Michelle Wehbe) e sua avó. A vida delas é tranquila e bem próxima da natureza. Quando um viajante (Elias Freifer) decide se hospedar em sua casa para descansar, uma paixão entre ele e Yara irá surgir.

Gênero: Drama, Romance

O Vale Encantado

Apollo é um grilo com um grande coração e uma grande voz, mas atrapalha seus vizinhos na nova aldeia de pequenos animais na qual chegou.

Gênero: Animação, Aventura

Ama-San

Um grupo de mulheres trabalha mergulhando nos mares do Japão, onde buscam pérolas, ostras e outros materiais orgânicos.

Gênero: Documentário