Confira os filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira (21/2)

Penúltima semana de fevereiro e novas estreias no cinemas brasileiros! ‘A Morte Te Dá Parabéns 2‘ é a sequência do thriller adolescente de 2017. O filme fez sucesso na internet e esteve nos assuntos do público por um tempo.

‘Sai de Baixo – O Filme‘ é a comédia nacional que trará os queridos personagens da série original para novas presepadas. Miguel Falabella, Marisa Orth, Aracy Balabanian e Tom Cavalcante são algumas das estrelas do longa.

Confira todas as estreias do cinema dessa semana (21/2):

A Morte Te Dá Parabéns 2

Sinopse: Após morrer e reviver o mesmo dia do seu aniversário continuamente, Tree Gelbman (Jessica Rothe) tem a chance de descobrir por que ficou presa neste loop infinito quando a situação acontece mais uma vez. Dos mesmos produtores de ‘Fragmentado‘ e ‘Corra!‘.

Gênero: Terror

Sai de Baixo – O Filme

Sinopse: Após sair da prisão, Caco Antibes (Miguel Falabella) volta ao Largo do Arouche e descobre que sua família está falida. Ao serem despejados do prédio em que viviam, eles são acolhidos pelo tio de Magda (Marisa Orth), e não demora muito para os atritos começarem.

Gênero: Comédia

A Donzela

Sinopse: Samuel (Robert Pattinson) pretende enfrentar os perigos do velho oeste para encontrar e se casa com o amor de sua vida, a jovem Penelope (Mia Wasikowska).

Gênero: Drama cômico

Querido Menino

Sinopse: Recém divorciado, David Sheff (Steve Carell) tenta se reconciliar com sua ex-esposa Vicki (Amy Ryan) para salvar seu filho mais velho (Timothée Chalamet) que é viciado em drogas. Timothée conseguiu uma indicação de Melhor Ator no Globo de Ouro desse ano com o seu papel.

Gênero: Drama

Pastor Cláudio

Sinopse: O documentário apresenta uma conversa em o psicólogo Eduardo Passos e o bispo evangélico Cláudio Guerra, responsável por diversos assassinatos durante a ditadura militar no Brasil.

Gênero: Documentário

Homem Livre

Sinopse: Hélio Lotte (Armando Babaioff) é um ex-ídolo de rock sai da cadeia e encontra abrigo em uma igreja evangélica. Porém seu passado volta a assombrá-lo, mesmo que ele só queira seguir em frente.

Gênero: Drama

Dogman

Sinopse: Exibido no Festival de Cannes do ano passado, o filme conta o ato de vingança de Marcello (Marcello Fonte), um cuidador de cães, contra um ex boxeador que atormentava os moradores do bairro em que vivia.

Gênero: Suspense

O Pomar de Ferro

Sinopse: Jim McNeely (Lane Garrison) é um jovem que cobiça os campos de petróleo e quer se tornar um grande nome no oeste do Texas.

Gênero: Drama

Lembro Mais dos Corvos

Sinopse: A atriz Julia Katharine, uma mulher transexual, conta a história de sua vida através de um monólogo durante uma crise de insônia.

Gênero: Documentário

Run the Race

Sinopse: Dois irmãos enfrentam problemas entre si e causam conflitos na família enquanto apostam em suas carreiras no futebol americano.

Gênero: Drama

A Casa de Veraneio

Sinopse: Uma cineasta sai de férias com amigos para uma casa isolada e longe do centro urbano. Em meio tempo, ela enfrenta a superação de um término recente e começa a desabafar seus sentimentos.

Gênero: Comédia Dramática

Trading Paint

Sinopse: Pai e filho se desentendem após perderem algumas corridas. Para se aproveitar da situação, um outro homem oferece uma oportunidade lucrativa e aumenta o conflito familiar. John Travolta integra o elenco principal.

Gênero: Ação

Primeira Convocação

Sinopse: Quatro estudantes de cinema vão explorar um prédio abandonado conhecido por habitar assombrações tenebrosas. Ao passo em que as situações acontecem, eles percebem que o perigo é real.

Gênero: Terror