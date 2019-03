Confira os melhores filmes que estreiam no cinema nesta semana (7/3)

Primeira semana de março e os cinemas estão renovados com muitos filmes bons! O longa-metragem tão esperado pelos fãs de super-heróis, ‘Capitã Marvel‘ é o grande destaque desta semana e deve varrer as bilheterias não só do Brasil, mas do mundo inteiro.

Mas se você não curte produções com essa temática, tudo bem. Há ainda outros títulos bacanas: ‘Albatroz‘, por exemplo, é um thriller nacional que traz Alexandre Nero, Andrea Beltrão e Camila Morgado nos papéis principais. Os documentários vieram em peso e um deles é ‘Black Mother‘, que retrata desde as florestas tropicais até questões sociais da Jamaica.

Confira todas as estreias dessa semana:

Capitã Marvel

Sinopse: Carol Danvers (Brie Larson) é uma híbrida meio humana, meio alienígena que adquiriu superforça e agora precisa reunir poderes para salvar o mundo de ataques extraterrestres.

Gênero: Ação/Aventura

Albatroz

Sinopse: Simão (Alexandre Nero) é um fotógrafo que testemunha um atentado terrorista em Jerusalém e suas fotos ficam famosas pelo mundo. Ao passo em que o reconhecimento veio, os questionamentos sobre o porquê de ele não ter tentado evitar a catástrofe também surge para assombrá-lo.

Gênero: Suspense

Apollo 11

Sinopse: O filme conta sobre a grande missão da Apollo 11, nave espacial lançada por Buzz Aldrin e Neil Armstrong responsável pelo pouso na Lua.

Gênero: Documentário

A Palavra

Sinopse: Elias e Eliseu (interpretados por Tuca Andrada) são profetas e cada um segue um destino, tendo como foco o sertão nordestino.

Gênero: Drama

Black Mother

Sinopse: O documentário trata da beleza e os problemas que a Jamaica enfrenta com o seu povo.

Gênero: Documentário

Diários de Classe

Sinopse: O longa mostra a luta de três mulheres que tentam melhorar as vidas delas por meio do estudo e profissionalização.

Gênero: Documentário

Fotografia

Sinopse: Um fotógrafo de Mumbai procura, sob pressão da avó, uma moça para logo se casar e acaba criando laços com uma estranha, quando a chama para fingir ser sua namorada.

Gênero: Romance Dramático

Joseph Pulitzer: Voz do Povo

Sinopse: Joseph Pulitzer era um jornalista húngaro que falava sobre o assunto “fake news” há mais de 100 anos. A produção mostra como ele lutava contra esses perigos que, na sua visão dele, representavam uma ameaça à democracia.

Gênero: Documentário

Monster Party

Sinopse: Três adolescentes que praticam furtos entram escondidos em um jantar secreto dado por um serial killer que reuniu em sua mansão a alta elite.

Gênero: Thriller

O Rei de Roma

Sinopse: Um homem de negócios faz qualquer coisa para garantir o sucesso, até mesmo tomar atitudes ilegais. Ao ser descoberto e condenado a um ano de prisão domiciliar, ele resolve dar um jeito para voltar a trabalhar de qualquer jeito.

Gênero: Drama

O Último Trago

Sinopse: Uma mulher é resgatada à beira de uma estrada no nordeste brasileiro e, após isso, ela incorpora o espírito de uma guerreira indígena que influenciará diversos eventos além do espaço-tempo.

Gênero: Drama

Penhascos da Liberdade

Sinopse: Uma camponesa e um coronel se apaixonam em meio ao crescimento da Guerra Grega pela independência. Baseado em fatos verídicos.

Gênero: Romance dramático

Peterloo

Sinopse: Baseado em fatos reais, o filme retrata o conflito de 1819 em Manchester, na Inglaterra, quando manifestantes foram às ruas protestar e não foram vistos com bons olhos pelas autoridades que decidiram lançar as tropas para impedir o povo.

Gênero: Drama

Rafiki

Sinopse: Duas amigas tem um vínculo forte e pertencem a famílias com rivalidades políticas. Elas têm, então, que lidar com as desavenças, ainda mais quando esse apoio mútuo acaba ocasionando um romance entre as duas.

Gênero: Drama

Raiva

Sinopse: Em 1950, aconteceram dois assassinatos muito misteriosos no vilarejo de Baixo Alentejo, em Portugal. O que as pessoas se perguntam é o motivo do acontecimento.

Gênero: Drama

Rei dos Ladrões

Sinopse: Um grupo de idosos decide formar uma gangue para assaltar uma joalheira de Londres, em 2015. Baseado em fatos reais.

Gênero: Comédia Dramática

Thy Kingdom Come

Sinopse: Um padre (Javier Bardem) percorre a cidade de Bartlesville, em Oklahoma, ouvindo os relatos das pessoas e isto reflete em suas próprias crenças.

Gênero: Curta-metragem/Drama

Yomeddine – Em Busca de um Lar

Sinopse: Um dos filmes que passou na pré-lista de indicados ao Oscar desse ano, a trama conta a história de Beshay (Rady Gamal), que trabalha na coleta de lixo da colônia onde vive e, certo dia, decide sair em busca de sua família.

Gênero: Drama