Confira os principais shows internacionais que virão ao Brasil em 2019

Se tem uma coisa que 2019 garante, é show para todos os gostos. Entre festivais de música e performances individuais, um monte de artistas gringos estarão em solo brasileiro nos próximos meses e você não pode perdê-los.

O Rock In Rio, por exemplo, já confirmou grandes nomes como P!nk e The Black Eyed Peas, e só o Lollapalooza tem quase 70 atrações.

E não acaba por aí. Ed Sheeran vem para a tour mundial de seu álbum mais recente, Lauryn Hill faz show em celebração ao aniversário do álbum ‘The Miseducation of Lauryn Hill‘ e Paul McCartney traz um pouquinho do seu som versátil e contagiante.

Quer saber o que mais teremos neste ano? Então, confira a lista de shows confirmados:

FEVEREIRO

Clean Bandit

–

O grupo britânico que mescla diversos gêneros com a música eletrônica virá à casa de shows Audio, em São Paulo e ao Festival Planeta Atlântida 2019, que acontece em Xangri-lá, no Rio Grande do Sul. A banda lançou há pouco tempo seu segundo álbum de estúdio ‘What Is Love?‘.

Quando e onde: Dia 1º de fevereiro no Audio, em São Paulo; Dia 2 de fevereiro no Festival Planeta Atlântida, em Xangri-lá (RS).

Mais informações: Audio (para o show em SP), Festival Planeta Atlântida (para o show no RS).

Ed Sheeran

–

O hitmaker Ed Sheeran virá com shows em São Paulo e em Porto Alegre, concluindo a tour ‘Divide‘, do seu álbum de estúdio mais recente.

Quando e onde: Dias 13 e 14 de fevereiro no Allianz Parque, em São Paulo; Dia 17 de fevereiro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Mais informações: Livepass

MARÇO

Paul McCartney

–

O ex-Beatle chega em solo brasileiro no mês de março para promover a tour “Freshen Up“. Paul McCartney lançou recentemente o álbum ‘Egypt Station‘ e trará músicas deste álbum e de outros clássicos para os palcos.

Quando e onde: Dias 26 e 27 de março no Allianz Parque, em São Paulo; Dia 30 de março no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Mais informações: Tickets for Fun

ABRIL

Arctic Monkeys

–

Antes de aterrisar no Lollapalooza 2019, a banda Arctic Monkeys fará um show especial no Rio de Janeiro. A passagem faz parte da divulgação do álbum ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘, lançado ano passado. E é claro que eles tocarão clássicos da carreira do grupo também!

Quando e onde: Dia 3 de abril na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (veja informações sobre o Lollapalloza abaixo).

Mais informações: Tickets for Fun

Lollapalooza 2019

–

No começo de abril, quase 70 artistas vão desembarcar no Brasil para o Lollapalooza desse ano, que promete ser memorável pela quantidade de gente boa no line-up.

No dia 5 de abril, os Tribalistas, o cantor Sam Smith e Arctic Monkeys são os headliners. Além deles, a banda The 1975, St. Vincent, Troye Sivan e muito mais estarão presentes também no primeiro dia de festival.

Troye Sivan, Sam Smith e St. Vincent são alguns dos destaques do primeiro dia do Lollapalooza 2019. Troye Sivan, Sam Smith e St. Vincent são alguns dos destaques do primeiro dia do Lollapalooza 2019.

No dia 6, a banda Kings of Leon, Post Malone e Lenny Kravitz encabeçam o lineup. Steve Aoki, Jorja Smith e Snow Patrol também participam do evento. O rapper Kendrick Lamar, o duo twenty one pilots e o grupo Years & Years são alguns dos destaques do terceiro e último dia de evento (7).

Kendrick Lamar, o trio britânico Years & Years e Post Malone são alguns dos destaques do segundo e terceiro dia de evento. Kendrick Lamar, o trio britânico Years & Years e Post Malone são alguns dos destaques do segundo e terceiro dia de evento.

Quando e onde: Dias 5, 6 e 7 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Mais informações: Lollapalooza Brasil

MAIO

Lauryn Hill

–

A cantora fará um show único em São Paulo para prestigiar os 20 anos do álbum ‘The Miseducation of Lauryn Hill‘. Lauryn volta ao Brasil após 6 anos desde sua última visita.

Quando e onde: Dia 3 de maio no Espaço das Américas, em São Paulo.

Mais informações: Tickets 360

AURORA

–

A cantora norueguesa (que ama o Brasil) fará 5 shows em maio deste ano em cinco capitais. Recentemente AURORA lançou o projeto ‘Infections Of A Different Kind – Step 1‘.

Quando e onde: Dia 16 de maio no Mister Rock, em Belo Horizonte; Dia 17 de maio no Circo Voador, no Rio de Janeiro; Dia 18 de maio do Credicard Hall, em São Paulo; Dia 22 de maio no Ópera de Arame, em Curitiba; Dia 23 de maio no Bar Opinião, em Porto Alegre.

Mais informações: Mister Rock (para o show em BH); Circo Voador (para o show no RJ); Credicard Hall (para o show em SP); Ópera de Arame (para o show em Curitiba); Bar Opinião (para o show em Porto Alegre)

SETEMBRO/OUTUBRO

Rock in Rio 2019

–

Neste ano, a cidade do rock terá muitos atrações legais. O lineup ainda não está completo, porém já temos alguns nomes interessantes nessa lista.

Durante os sete dias de evento, teremos atrações como The Black Eyed Peas, P!nk, Muse, Imagine Dragons, Iron Maiden, Sepultura e muito mais.

Imagine Dragons, Iron Maiden e P!nk estarão presentes no Rock in Rio 2019. Imagine Dragons, Iron Maiden e P!nk estarão presentes no Rock in Rio 2019.

Quando e onde: Dias 27 a 29 de setembro e 3 a 6 de outubro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, no RJ.

Mais informações: Rock in Rio 2019

NOVEMBRO/DEZEMBRO

Shawn Mendes

–

Shawn Mendes desembarca no Brasil em novembro para a alegria dos fãs. O cantor de apenas 20 anos já lançou três álbuns de estúdio – este último, intitulado ‘Shawn Mendes‘, está sendo divulgado por essa tour de shows incluindo o Brasil – e já é um fenômeno mundial.

Quando e onde: Dia 30 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo; Dia 03 de dezembro na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Mais informações: Livepass

E aí, gostou das novidades? Atualizaremos esta matéria caso algum artista internacional confirme mais shows neste ano aqui no Brasil!