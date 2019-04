Confira todas as estreias do cinema nesta semana (11/4)

A segunda semana de abril traz muitas novidades para o cinema! O longa nacional ‘De Pernas pro Ar 3‘ é uma delas e Ingrid Guimarães reprisa pela terceira vez o papel da atrapalhada Alice. Desta vez, ela passará por vários apuros em Paris.

‘Suspíria – A Dança do Medo‘ é a outra grande estreia: o longa de terror reúne Dakota Johnson, Tilda Swinton e Chloë Grace Moretz e traz na direção Luca Guadagnino, de “Me Chame Pelo Seu Nome” (2017).

O drama ‘Border‘, sobre uma mulher com um sexto sentido capaz de “ler as pessoas” só com o olhar, também marca presença. Foi indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem deste ano.

Confira todos os filmes que estreiam nesta quinta (11/4):

Suspíria – A Dança do Medo

Sinopse: Uma companhia de dança alemã é comandada por Madame Blanc (Tilda Swinton) que recebe sua mais nova integrante, a jovem Susie Bannion (Dakota Johnson). Blanc observa um grande potencial na garota, que passa a conviver em um local tomado pelo caos e terror. Em paralelo, um psicoterapeuta de luto (Lutz Ebersdorf) começa a investigar acontecimentos estranhos na companhia.

Gênero: Terror

De Pernas pro Ar 3

Sinopse: Alice (Ingrid Guimarães) está muito contente, pois agora sua rede de brinquedos eróticos, Sex Delícia, é famosa ao redor do mundo. Trabalhando em Paris, quem fica para cuidar das crianças então é seu marido João (Bruno Garcia). Com tantas demandas acontecendo, ela pensa em se aposentar desse ramo. Mas não por muito tempo, porque Leona (Samya Pascotto) surge como uma ameaça aos seus negócios.

Gênero: Comédia

Border

Sinopse: Tina (Eva Melander) fiscaliza bagagens e passageiros no aeroporto onde trabalha. Certo dia, um homem chega para vistoria e Tina imediatamente desconfia de seu caráter. Isso porque, quando criança, ela foi atingida por um raio, despertando-na um sexto sentido capaz de “ler as pessoas” só com o olhar. Ao mesmo tempo em que ela não entende o que há com esse homem, Tina começa a se aprofundar na personalidade desse homem e participar ativamente da vida dele.

Gênero: Drama/Fantasia

Ayka

Sinopse: Ayka (Samal Yeslyamova) deu à luz na Rússia onde vive ilegalmente. Com medo de ser deportada, ela abandona o bebê, mas logo terá de encontrá-lo novamente já que está sendo pressionada pela máfia russa para quitar suas dívidas. O bebê é sua moeda de troca.

Gênero: Drama

Em Trânsito

Sinopse: Um homem tenta fugir da França depois da invasão nazista e assume a identidade de um autor falecido que deixou para trás seus manuscritos. Quando chega em uma nova cidade, ele conhece uma mulher que está aflita pelo desaparecimento de seu marido e ele, então, resolve fingir que é o tal.

Gênero: Drama

Horácio

Sinopse: Zé Celso (José Celso Martinez Corrêa) é um contrabandista de 80 anos que está abalado pelo fato de estar apaixonado por um homem que não o ama. Em paralelo, outros criminosos circulam normalmente pelas ruas de São Paulo e em certo momento eles e Zé Celso se cruzam na história.

Gênero: Drama Cômico

Superação – O Milagre da Fé

Sinopse: Um adolescente se afoga e os médicos tentam rapidamente reanimá-lo. O jovem fica quase 30 minutos sem respirar até que Joyce (Chrissy Metz), a mãe dele, começar a rezar desesperadamente. O filho acorda e retoma a consciência.

Gênero: Drama

Meditation Park

Sinopse: Um casal se mudou de Hong Kong para o Canadá e passa por uma crise no casamento por um acontecimento desconfortável. A esposa descobre roupas íntimas de outra mulher no bolso de seu marido e, então, decide buscar a independência o mais breve possível.

Gênero: Drama

Los Silencios

Sinopse: Uma mãe e dois filhos estão fugindo da Colômbia devido aos conflitos de tensão no local. Eles se abrigam em um pequeno local na fronteira do país com o Brasil e o Peru. Lá surge o pai da família que supostamente estaria morto.

Gênero: Drama

After

Sinopse: Tessa Young (Josephine Langford) tem 18 anos e acabou de começar a faculdade. Ela sempre foi ingênua e reclusa até que é apresentada para o mundo das festas universitárias e para Hardin (Hero Fiennes Tiffin), um garoto rebelde que despertará um grande interesse nela.

Gênero: Romance