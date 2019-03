Confira todas as estreias do cinema nesta semana (28/2)

Nessa última semana de março, 11 novos filmes entram em cartaz nos cinemas brasileiros e tem muita coisa legal chegando por aí. ‘Dumbo‘ é mais um da lista de live-actions que a Disney lançará este ano. A animação do pequeno elefante é muito esperada pelos fãs.

Outro destaque é ‘Vox Lux – O Preço da Fama‘, que traz Natalie Portman dando vida a uma popstar problemática. No cinema nacional, a principal estreia é ‘Happy Hour – Verdades e Consequências’, com Letícia Sabatella.

Confira quais são os filmes que entram em cartaz nesta quinta-feira (28):

Dumbo

Sinopse: Live-action do clássico de 1941, a trama conta a história do elefante Jumbo – apelidado de Dumbo devido às orelhas grandes – que tenta se tornar a grande atração do circo onde mora com sua família.

Gênero: Aventura/Fantasia

Vox Lux – O Preço da Fama

Sinopse: Celeste (Natalie Portman) sobrevive a uma tragédia e se torna mundialmente conhecida. Ela se lança como cantora anos depois e consegue se tornar muito popular.

Gênero: Drama

A Rebelião

Sinopse: A cidade de Chicago foi invadida por extraterrestres há dez anos. Parte da população anda com medo, outra faz ataques e alguns sentem simpatia e querem se aproximar dos alienígenas.

Gênero: Ficção Científica/Suspense

Happy Hour – Verdades e Consequências

Sinopse: Um homem quer ter relações com outras pessoas, mas sem acabar com seu casamento. A mulher (Letícia Sabatella) resiste, mas sabe que precisa continuar seu casamento de maneira saudável.

Gênero: Comédia Dramática

Gloria Bell

Sinopse: Gloria (Julianne Moore) vive sozinha após seus filhos saírem de casa e ela não aguenta a solidão da noite. Então, a mulher passa a frequentar um baile da terceira idade onde encontra um oficial da marinha que irá fazê-la repensar seu passado.

Gênero: Drama

Inezita

Sinopse: Conheça a história de Inezita Barroso, um grande nome da música sertaneja que enfrentou o machismo na indústria musical e comandou o programa Viola, Minha Viola por mais de 30 anos.

Gênero: Cinebiografia

António Um Dois Três

Sinopse: António (Mauro Soares) largou a faculdade e recebeu broncas do pai após ele descobrir isso. O jovem, então, decide fugir de casa e se instala na casa de uma ex-namorada. Lá ele começa a se envolver com uma brasileira que havia alugado um quarto na mesma casa por um dia.

Gênero: Drama

Uma Viagem Inesperada

Sinopse: Pablo é um engenheiro argentino que trabalha numa empresa petrolífera no Rio de Janeiro. Ao saber de problemas envolvendo seu filho, ele retorna ao país natal e começa a discutir suas prioridades na vida.

Gênero: Drama

Os Últimos Dias de Copacabana Jack

Sinopse: Um idoso vive em um apartamento no meio de Copacabana e realiza suas tarefas da mesma forma todos os dias. Ao saber de um caso misterioso passando na TV, ele percebe que sua rotina monótona pode ser a chave para a resolução do crime.

Gênero: Drama

The Cleaners

Sinopse: A produção retoma o assunto da privacidade na internet e discute quem são os responsáveis por fazerem uma limpeza digital e o controle dos conteúdos online.

Gênero: Documentário

Minha Obra-prima

Sinopse: Dois amigos de longa data montam um grandioso plano para conquistar o mundo da arte.

Gênero: Drama Cômico