Confira todas as estreias do cinema nesta semana (4/4)

Nessa primeira semana de abril, alguns filmes bacanas vão entrar em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. ‘Shazam‘, é o mais novo filme da DC e tem tido críticas bem positivas.

Outro destaque é o filme ‘Duas Rainhas‘, que traz Saoirse Ronan e Margot Robbie em uma trama histórica. ‘Bio – Construindo Uma Vida‘ é um dos representantes nacionais.

Confira a lista completa de estreias dessa semana (4/4):

Shazam

Sinopse: Billy Batson é umgaroto que recebe poderes de Shazam (Zachary Levi). Agora toda vez que disser o nome do mago, ele incorpora no personagem e ganha todos os poderes que o Shazam detém: sabedoria, coragem, velocidade, resistência e força física.

Gênero: Ação/Aventura

Duas Rainhas

Sinopse: Desde criança, Mary Stuart da Escócia (Saoirse Ronan) está prometida ao filho primogênito do rei Henrique II da França. Com a morte repentina dele, Mary retorna ao seu país de origem e planeja uma tentativa de retirar sua prima, a Rainha Elizabeth I (Margot Robbie) da Inglaterra, do poder.

Gênero: Drama

Família Submersa

Sinopse: Uma mulher morre e a companheira Marcela (Mercedes Morán) e sua irmã sofrem com a perda. Durante o velório, várias pessoas revisitam memórias do passado envolvendo a família e isso traz um desconforto em Marcela, que está recebendo todas essas pessoas em sua casa.

Gênero: Drama

O Chalé é uma Ilha Batida de Vento e Chuva

Sinopse: O documentário homenageia o escritor Dalcídio Jurandir por meio do relato de Letícia Simões, diretora do filme, que viaja ao Pará para explorar as origens do autor.

Gênero: Documentário

Bio – Construindo Uma Vida

Sinopse: Um homem viveu por mais de 100 anos e, agora, sua história é contada em forma de documentário para relembrar acontecimentos peculiares da vida dele. Maria Fernanda Cândido e Tainá Müller estão presentes no elenco.

Gênero: Ficção Científica

O Tradutor

Sinopse: Um professor de literatura russa (Rodrigo Santoro) é escolhido para trabalhar como tradutor para crianças que foram vítimas do desastre nuclear de Chernobyl. Elas foram enviadas para Cuba, onde o rapaz vive.

Gênero: Drama

Milagre

Sinopse: O filme investiga a manifestação do “milagre” com entrevistas dos pensadores Olavo de Carvalho, Raphael de Paola e Wolfgang Smith. Com eles, o diretor Mauro Ventura se aprofunda no tema que não é muito debatido além do fato de ser a base da fé cristã.

Gênero: Documentário

Quando Margot Encontra Margot

Sinopse: Em uma festa na noite de Paris, duas mulheres se esbarram (Sandrine Kiberlain e Agathe Bonitzer) e ambas se chamam Margot, porém elas têm idades diferentes. Ao iniciarem uma conversa, as duas percebem que a coincidência entre elas vai bem além disso.

Gênero: Comédia Dramática

3 Faces

Sinopse: Uma atriz iraniana recebe um chamado de uma garota que implora por ajuda. A menina vive com uma família conservadora e está passando por apuros. Sem saber muito como reagir, a mulher aciona o seu amigo diretor para checar a veracidade do vídeo e, então, os dois partem para as montanhas do norte onde a população dita regras ancestrais e retrógradas.

Gênero: Drama

Um Funeral em Família

Sinopse: Madea (Tyler Perry) achava que ela e seus entes queridos estavam indo a uma reunião familiar, como de costume. Mas os planos mudam de repente quando é preciso organizar um funeral durante a viagem para Georgia.

Gênero: Comédia