Confira todos os filmes que estreiam no cinema nesta semana (7/2)

Fevereiro começou há pouco tempo e promete trazer muitas novidades ao cinemas de todo o Brasil. ‘Uma Aventura Lego 2‘ é a estreia infantil da semana. O primeiro filme da franquia Lego conquistou o mundo e esta sequência deve cumprir este mesmo feito.

Dos premiados e indicados a premiações, ‘Guerra Fria‘ e ‘Se a Rua Beale Falasse‘ são os dois filmes que marcam presença na lista do Oscar e que também foram reconhecidos em cerimônias anteriores. ‘No Portal da Eternidade‘ traz o indicado ao Oscar de Melhor Ator deste ano Willem Dafoe como o melancólico Vincent Van Gogh.

As estreias são bem legais e tem opção para os mais variados gostos. Confira a lista completa de filmes dessa semana (7/2):

Uma Aventura Lego 2

Sinopse: Cinco anos após os acontecimentos do primeiro filme, os cidadãos terão que enfrentar agora uma nova ameaça: os invasores Lego Duplo, do espaço sideral.

Gênero: Animação

Guerra Fria

Sinopse: Durante a Guerra Fria, um casal se apaixona e tenta um relacionamento, mesmo que tenha passados e temperamentos diferentes, e o momento que é de rivalidade política influencia isso.

Gênero: Drama

Whitney

Sinopse: Whitney Houston foi uma cantora e atriz mundialmente conhecida pelo hit ‘I Will Always Love You‘. Conquistou seis prêmios Grammy e teve um fim trágico em 2012.

Gênero: Cinebiografia

No Portal da Eternidade

Sinopse: Conheça a vida do artista Vincent Van Gogh quando vivia em Arles, na França. Van Gogh sempre tentou se entender com seu jeito melancólico e solitário enquanto pintava um dos mais famosos quadros da arte moderna: ‘O Quarto em Arles‘.

Gênero: Cinebiografia/Drama

Se a Rua Beale Falasse

Sinopse: Um homem acusado injustamente por um crime tem de lidar com ataques racistas à sua pessoa e ver a esposa grávida se esforçando para provar sua inocência.

Gênero: Drama

O Galã

Sinopse: Um homem que ser ator, mas todas suas tentativas deram errado. Em última instância, ele decide pedir ajuda para o seu irmão roteirista de novelas, cuja relação entre os dois é péssima.

Gênero: Comédia

Vergel

Sinopse: Uma liberação espera a liberação do corpo de seu marido que morreu durante as férias do casal na Argentina. Ela recebe ajuda de uma vizinha, pessoa com quem poderá compartilhar sua dor.

Gênero: Drama

Jovens Infelizes ou Um Homem que Grita Não é um Urso que Dança

Sinopse: Um grupo de artistas vive em uma mesma casa e passa por dificuldades financeiras. O plano de criar uma arte revolucionária que os libertar da opressão falha e, então, eles precisam tomar decisões extremas.

Gênero: Drama/Independente

Escape Room

Sinopse: Seis estranhos são convidados para um experimento inusitado que dará um milhão de dólares ao vencedor do desafio. Mas esse desafio pode custar a própria vida deles.

Gênero: Suspense/Thriller

Santa Agatha

Sinopse: Na década de 50, uma mulher grávida procura refúgio em um convento isolado e silencioso, mas ao ser acolhida ela percebe que o lugar é, na verdade, muito doentio.

Gênero: Terror

Untogether

Sinopse: Um escritora não publica nada há anos. Sua vida promete mudar quando conhece um médico que ficou famoso por seu livro de lembranças da guerra. Juntos, eles embarcam em um relacionamento.

Gênero: Drama

Os Assassinatos de Amityville

Sinopse: Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. matou toda a sua família, justificando sua atitude como ordem de vozes que ouvia na casa. Baseado no crime enigmático dos EUA.

Gênero: Terror

A Ilha

Sinopse: Em uma remota ilha, um navio afunda. Os quatro sobreviventes remam até chegarem à ilha que possui apenas quatro moradores. Lá eles descobrem coincidências e acidentes que os farão temer o local e quererem sair o mais rápido possível.

Gênero: Terror

O Homem que Matou Hitler e Depois o Pé-Grande

Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, um homem guardou o segredo de que ele foi o responsável pelo assassinato de Hitler. Agora o governo americano o recruta para a missão de encontrar o Pé-Grande que está vivendo no Canadá e espalhando uma praga pela população.

Gênero: Ação/Drama