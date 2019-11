Confirmado! ‘Animais Fantásticos 3’ vai acontecer e será filmado no Brasil

Confirmadíssimo! O terceiro filme de ‘Animais Fantásticos‘ vai acontecer e ele vai ser gravado no Brasil – mais especificamente no Rio de Janeiro! As filmagens devem acontecer no primeiro semestre de 2020 e J.K. Rowling vai assinar o roteiro da trama ao lado de Steven Kloves, seu parceiro de trabalho nos tempos de ‘Harry Potter‘. As informações são do Entertainment Weekly.

Para a nova produção fantasiosa, devem voltar aos seus respectivos papéis os atores Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston, e Ezra Miller. David Yates, diretor dos dois primeiros longas, também retorna à direção.

Uma outra novidade é que, segundo as informações do Deadline, a personagem Lally Hicks (interpretada por Jessica Williams) terá mais tempo de tela em relação ao filme anterior, ‘Os Crimes de Grindelwald‘. Estamos ansiosos!

A notícia de que o filme seria gravado no Brasil se espalhou quando um dos atores do longa, Dan Fogler (o Jacob Kowalski), revelou em um evento que as filmagens se iniciariam em fevereiro do ano que vem por aqui. Mas até então, essa informação não era dada como certa.

Agora que ela foi confirmada de vez, mal podemos esperar para ver logo o resultado! ‘Animais Fantásticos 3’ tem data de estreia prevista para o dia 12 de novembro de 2021.