Confirmado! Maroon 5 será a grande atração musical do Super Bowl 2019

Após alguns rumores nos últimos meses, a NFL confirmou, neste domingo (13), que a grande atração a se apresentar no halftime show, o show do intervalo do Super Bowl LIII, será a banda californiana Maroon 5.

Esta será a primeira vez que o grupo, que está na estrada desde 2002 e emplacou uma série de sucessos ao longo dos anos, entre eles os hits “This Love”, “Sugar” e “She Will be Loved”, vai se apresentar no evento, que neste ano acontecerá no dia 3 de fevereiro.

Minutos após a confirmação, o próprio Adam Levine, vocalista e líder do grupo, publicou um vídeo, em sua conta do Instagram, para divulgar a notícia. Os rappers Travis Scott e Big Boi, que aparecem em algumas cenas ao final do teaser, também participarão do halftime show neste ano.

O Super Bowl 2019, que vai definir o grande campeão da temporada 2018 da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, é um dos eventos esportivos de maior visibilidade no mundo todo, e tocar no show do intervalo acaba funcionando como um marco na carreira de qualquer artista ou grupo musical.

Nomes como os de Lady Gaga, Beyoncé e Justin Timberlake, no ano passado, são alguns dos que já se apresentaram na final.