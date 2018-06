Conheça as atrações, trios e horários da Parada do Orgulho LGBT de SP

A 22ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, ainda considerada a maior do mundo, acontece neste domingo (03), como de costume, na Avenida Paulista.

Para este ano, o tema não poderia ser mais contundente: eleições. Sob o poderoso slogan “Poder pra LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz”, o evento convoca o público a se unir por mais representatividade na política e, principalmente, no Congresso Nacional, no qual, dos 581 parlamentares, apenas um é assumidamente homossexual.

Como não poderia deixar de ser, além da parte política, a festa também conta com diversas atrações especiais, entre elas Pabllo Vittar, Preta Gil, Mulher Pepita, Lia Clark e April Carrion, drag e uma das participantes do reality show “Rupaul’s Drag Race“, todas no trio da Uber, e Anitta, que comanda o trio da Skol.

Concentração

A ordem dos trios já foi divulgada e a concentração começa às 10 horas da manhã, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP). Já a marcha, tem horário previsto para sair às 12 horas, com a saída do primeiro trio.

Qual o trajeto da Parada?

O trajeto dos trios será entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. O último trio chega à Rua da Consolação às 18 horas.

Qual a ordem dos trios?

01 – Abertura – ONG APOGLBT SP

02 – Famílias LGBT/ Mães pela Diversidade – ONG APOGLBT SP

03 – Coordenação de Políticas para LGBT – Prefeitura SP

04 – AHF/Secretarias Saúde

05 – Casa Florescer – Prefeitura SP

06 – Centro de Cidadania LGBTI –Prefeitura SP

07 – Identidade TransTTs – ONG APOGLBT SP

08 – Transcidadania – Prefeitura SP

09 – Juventude LGBT – ONG APOGLBT SP

10 – Lésbica & Bi – ONG APOGLBT SP

11 – SMDHC – Prefeitura SP

12 – Gays & BI – ONG APOGLBT-SP

13 – Museu da Diversidade – ONG APOGLBT-SP

14 – Trio SKOL

15 – Artistas da Noite – ONG APOGLBT-SP

16 – Trio UBER I

17 – Trio UBER II

18 – Trio da Paz/Encerramento – ONG APOGLBT-SP

Encerramento

Após descer a Consolação, o evento termina no Vale do Anhangabaú. A partir das 19h acontece um show de encerramento com Banana Split, Fíakra e Jade Baraldo, entre outros.

Bloqueio da Av. Paulista

A Avenida Paulista será bloqueada para carros a partir das 8 horas da manhã do domingo (3). A liberação acontece após a limpeza da via urbana no mesmo dia.

A Rua da Consolação ficará bloqueada para carros entre meio-dia e 19 horas.

Qual a melhor forma de chegar à Parada?

Como a Avenida Paulista conta com várias estações de metrô, este é o meio de transporte mais indicado para quem quer participar da Parada.

O primeiro carro estará posicionado em frente ao MASP, e portanto a estação Trianon-MASP é a mais próxima. Para quem prefere os trios do fim da lista, a melhor opção é a estação Brigadeiro ou Paraíso, todas na Linha Verde.

Se você pretende se juntar à Parada mais tarde, depois da concentração, as melhores opções são a estação Paulista, na Linha Amarela, e Consolação, na Linha Verde.

O encerramento da Parada, no centro da cidade, também é bem servido de estações de metrô, sendo Anhangabaú e República as mais próximas.