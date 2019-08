Conheça o livro que inspirou a trama da novela ‘Bom Sucesso’

“A morte é um dia que vale a pena viver” é o nome da famosa obra da médica Ana Claudia Quintana Arantes, que inspirou ‘Bom Sucesso‘, folhetim das 19h com Grazi Massafera e Antônio Fagundes.

O livro foi lançado em 2017 e aborda paradigmas e reflexões acerca de um tema que ainda é bem complicado, apesar de estar presente na vida de todos nós: a morte. Ana Claudia é pós-graduada em psicologia e especialista em cuidados paliativos. Para aqueles que não são familiarizados com esse termo: trata-se de um método eficaz para confortar e amenizar o sofrimentos de pacientes que estão em fase terminal.

Criação de Rosane Svartman e Paulo Halm, ‘Bom Sucesso’ gira em torno de dois personagens que se conhecem a partir de um erro do laboratório em que ambos fizeram exames. Os resultados foram trocados e, com isso, Paloma (Grazi) passa a achar que tem poucos meses de vida por causa de uma leucemia. Em contrapartida, Alberto (Fagundes) acredita que sua saúde está perfeita – mas é ele quem está gravemente doente.

No ar desde o dia 29 de julho, a novela já mostrou o momento em que os protagonistas descobrem a verdade – e agora começa a debater os paradoxos entre a vida e a morte. Com isso, veremos o processo de acompanhamento de uma pessoa em estágio terminal – e o livro de Ana Claudia é usado como material de referência pelos roteiristas.

Conhecida por uma palestra marcante que fez em 2013 – na qual dissertava sobre o paliativismo, que ainda é visto como tabu – a médica esclarece pormenores do trabalho que realiza com pacientes em estado terminal e faz uma pensata sobre a necessidade de bons cuidados para quem está prestes a morrer.

O fato é que mesmo na situação em que pacientes terminais se encontram, é imprescindível que haja um atendimento humano e que supra a dor em qualquer dimensão.

Infelizmente, não são todos os hospitais que conseguem arcar com os atendimentos paliativos. Duas instituições especializadas no tema são a Casa do Cuidar, da qual Ana Claudia faz parte, e a Associação Nacional de Cuidados Paliativos.

Assista aqui a inspiradora palestra de Ana Claudia Quintana Arantes, que nos faz refletir sobre a morte e sobre os cuidados paliativos: