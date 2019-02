Conheça os 11 filmes brasileiros indicados no Festival de Berlim 2019

A 69ª edição do Festival de Cinema de Berlim acontece no próximo dia 7 e se estende até o 17. E nele estão presentes, dentre outros vários títulos, 11 produções brasileiras.

Um deles é ‘Marighella‘, com Wagner Moura estreando na direção e Seu Jorge no papel principal. Wagner já participou do festival anteriormente e agora traz um filme com temática política e social.

Outros filmes também têm sua exibição muito aguardada pelo público. ‘Divino Amor‘, com Dira Paes e ‘Greta‘, com Marco Nanini, são exemplos. Veja a lista de produções nacionais que competem no festival alemão:

Greta

Ao encontrar Jean (Démick Lopes) hospitalizado e algemado por ter cometido um crime, o enfermeiro Pedro (Marco Nanini), um homossexual de 70 anos, acaba abrigando-o em sua casa a pedido de uma amiga. Os dois começam a se aproximar e a repensar suas escolhas de vida.

Divino Amor

–

Joana (Dira Paes) é escrivã em um cartório e sempre tenta demover os casais que pedem divórcio, devido à sua devoção religiosa. Essa atitude a deixa à espera de algum reconhecimento pelos seus esforços e isso promete mudar quando a própria começa a passar por problemas dentro de seu casamento.

Marighella

–

Cinebiografia de Carlos Marighella e adaptação do livro “Marighella – O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo“, de Mário Magalhães. O filme conta a história real do ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro que foi assassinado na ditadura militar, em 1969.

Chão

–

Documentário sobre o conflito entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que se manifesta e pressiona o governo a fim de de aprovar uma reforma agrária, e um grupo de conservadores, que lutam para acabar com as manifestações dos ocupantes.

Querência

–

Marcelo (Marcelo Di Souza) é um cowboy em uma fazenda que trabalha como locutor de rodeio em seu tempo livre. Certo dia, um homem armado tenta roubar seus gados e seu cavalo e isso o traumatiza. Ele decide, então, a recorrer à irmã Márcia, que mora no Rio de Janeiro.

A Rosa Azul de Novalis

–

Marcelo é um homem na faixa dos 40 anos que possui uma memória fora do comum. Ele consegue reviver memórias familiares distantes e diz recordar de suas vidas passadas detalhadamente. Em uma delas, ele foi Novalis, um poeta azul que perseguia rigorosamente uma rosa azul. Porém, Marcelo ainda não descobriu o que persegue em sua existência atual.

Espero Tua (Re)volta

–

Documentário que retrata o movimento estudantil que ganhou força a partir do ano de 2015 ocupando escolas estaduais por todo o Brasil. Três jovens são usados como ponto de vista para narrar a história.

La Arrancada

–

A jovem Jenniffer sempre se dedicou ao seu futuro como atleta e fincou um compromisso com a Equipe Nacional de Atletismo de Cuba. Mas quando seu irmão mais novo decide deixar o país em busca de novos horizontes, a menina começa a se questionar e duvidar mais das suas escolhas. O filme é uma coprodução entre Brasil, França e Cuba.

Breve Historia Del Planeta Verde

–

Tania (Romina Escobar) recebe uma ligação dizendo que sua avó morreu. Após se reunir com seus dois amigos para viajar até o local do enterro, eles descobrem que a falecida viveu os últimos anos de sua vida com um pequeno alienígena roxo. A partir daí começa uma jornada dos três para cumprir o último desejo da avó de Tania: levar a criatura de volta ao local onde foi encontrada. Esse longa é uma coprodução entre Brasil e Argentina.

Estou me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar

Documentário que retrata a vida dos trabalhadores da cidade de Toritama, em Pernambuco, que produzem milhões de jeans em fábricas caseiras durante todo o ano. Quando chega a semana do Carnaval, eles vendem tudo e vão festejar em praias paradisíacas.

Rise

Curta-metragem de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca que fala sobre o empoderamento de jovens desfavorecidos através da música. Trata-se de uma coprodução entre Brasil, Estados Unidos e Canadá.