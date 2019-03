Conheça os filmes e séries que estreiam no catálogo da Netflix em abril

Abril chegou e a Netflix tem novidades quentíssimas pra você conferir. Aproveite a páscoa e os fins de semana para relaxar e curtir essas novas séries (e algumas que voltam) e filmes que entram no catálogo do serviço de streaming.

Para o mês, serão 35 novas produções de diversos gêneros. Entre os destaques estão: a volta de ‘SAMANTHA!‘, com Emanuelle Araújo, a parte 2 de ‘O Mundo Sombrio de Sabrina‘, o filme ‘O Date Perfeito‘, com o nosso querido Noah Centineo, ‘Loja de Unicórnios‘, cuja direção é assinada por Brie Larson e ‘The Silence‘, novo thriller com ares de ‘Bird Box‘.

Confira a lista completa:

SÉRIES

DIA 1/4

Marvel – Manto & Adaga

Do que se trata? Dois adolescentes descobrem que estão conectados misteriosamente por poderes insanos.

DIA 4/4

Legion (2ª temporada)

Do que se trata? Um jovem percebe que tem poderes especiais ao juntar os quebra-cabeças de seus pesadelos constantes.

DIA 5/4

Império Romano: Calígula: O Imperador Louco

Do que se trata? Conta a história de Calígula, um dos mais peculiares e autoritários líderes a assumir o comando de grandes tropas romanas.

O Mundo Sombrio de Sabrina (Parte 2)

Do que se trata? A jovem Sabrina precisa decidir entre a vida normal de adolescente e o legado de sua família feiticeira.

DIA 11/4

Black Summer

Do que se trata? Nos primeiros dias de um apocalipse zumbi, desconhecidos se unem para sobreviver e voltar para aqueles que amam.

DIA 12/4

Special

Do que se trata? Um jovem gay com paralisia cerebral começa a celebrar a vida do jeito que sempre quis.

DIA 14/4

The Walking Dead (8ª temporada)

Do que se trata? Zumbis dominaram o mundo e agora todos tentam sobreviver da melhor (ou pior) maneira possível.

DIA 18/4

Primeira Vez Amor

–

Do que se trata? Quando um estudante universitário decide dividir a casa onde vive com seus amigos, eles iniciam uma jornada de autoconhecimento, amor e amizade.

DIA 19/4

SAMANTHA! (2ª temporada)

Do que se trata? Talento infantil dos anos 80, Samantha retorna para tentar alcançar a fama novamente.

DIA 26/4

O Último Guardião (2ª temporada)

Do que se trata? Um jovem de Istambul embarca em uma missão para salvar a cidade de um inimigo imortal.

FILMES

DIA 1/4

Snowden – Herói ou Traidor

Do que se trata? A história do ex-funcionário da CIA, Edward Snowden, que vazou documentos secretos da Agência de Segurança dos EUA.

Polícia em Poder da Máfia

Do que se trata? Um grupo de criminosos é chantageado pela máfia russa e eles usam o código 999 para mandar pistas às autoridades sobre o terrível problema.

A Qualquer Custo

Do que se trata? Dois irmãos falidos decidem assaltar um banco para se reestruturarem financeiramente.

DIA 5/4

Loja de Unicórnios

Do que se trata? Kit fracassa na escola de artes e aceita um emprego entediante, até que um dia ela encontra um rapaz misterioso que jura que ela irá realizar seu maior sonho: adotar um unicórnio.

DIA 12/4

The Silence

Do que se trata? Uma família é atacada por um grupo de criaturas que sentem a presença humana através do som.

O Date Perfeito

Do que se trata? Um jovem decide criar um aplicativo oferecendo serviços de falso namorado para juntar dinheiro para a faculdade.

Dia 14/4

Jack Reacher: Sem Retorno

Do que se trata? Jack Reacher retorna à base militar e descobre que sua major local foi raptada.

Dia 17/4

Bridget Jones: No Limite da Razão

Do que se trata? Bridget Jones está insegura com a nova colega de trabalho de seu namorado e ameaçada com os assédios de seu ex-chefe.

Dia 19/4

Alguém Especial

Do que se trata? Uma jornalista termina seu longo relacionamento e resolve curtir a vida ao máximo com suas melhores amigas.

Dia 20/4

Invocação do Mal 2

Do que se trata? Dois demonólogos famosos vão para Londres investigar os espíritos malignos de uma casa mal assombrada.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Dia 1/4

Maris – Cura pela ioga

–

Dia 2/4

Kevin Hart – Irresponsible

–

Dia 5/4

Nosso Planeta

–

Dia 20/4

Baseado em fatos raciais

–

Dia 26/4

Street Food

–

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Dia 5/4

Spirit – Cavalgando Livre (8ª temporada)

–

Dia 15/4

No Good Nick

Dia 16/4

Super Monstros – Superamigos para sempre

–

Dia 22/4

Pinky Malinky (2ª temporada)

–

Dia 26/4

She-Ra e as Princesas do Poder (2ª temporada)

–

ANIME

Dia 1/4

ULTRAMAN

–

A Garota que Conquistou o Tempo

–

Dia 19/4

Rilakkuma e Kaoru

–

Dia 30/4

Baki – O Campeão

–

Ingress: The Animation